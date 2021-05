Ligue 1 (J35) | Le Stade de Reims prend un point à Nîmes dans un match débridé (2-2)

Il y a des scores de parités qui sont plus enivrants que d'autres. Celui acquis entre Nîmes et le Stade de Reims ce dimanche fait partie de ceux qu'on aime à suivre. Une rencontre ouverte où chacun aura eu sa chance de l'emporter. Contraint de l'emporter pour rester en vie en Ligue , les Nîmois démarraient mieux la rencontre. Mais par deux fois, Zinédine Ferhat se heurtait à un excellent Predrag Rajkovic. Après dix minutes difficiles, Reims respirait mieux. Il était même tout proche d'ouvrir le score quand Boulaye Dia partait seul défier Baptiste Reynet. Mais le gardien gardois gagnait son duel. Il ne faisait finalement que repousser l'échéance. Car peu aidé par sa défense, il devait s'incliner à la demi-heure de jeu face à Nathanaël Mbuku. Pas attaqué à son entrée dans les 25 mètres nîmois, l'attaquant rémois tentait une frappe à ras de terre qui faisait mouche. De quoi retourner aux vestiaires avec un avantage pas immérité.

Mais comme en début de match, les Rémois souffraient à l'entame de la seconde période. Sur un ballon venu de la droite, Thomas Foket manque son dégagement. Renaud Ripart ne se fait pas prier pour égaliser. Galvanisés, les Nîmois accélèrent et poussent face à des Marnais pas très sereins défensivement. Au bord de la rupture, les Rémois finissent par craquer, laissant Moussa Koné seul pour fusiller Predrag Rajkovic à vingt minutes de la fin. Les Nîmois s'accrochent à l'espoir d'un maintien à la faveur d'un résultat positif. C'était sans compter la réussite du jeune Alexis Flips fraîchement lancé dans l'arène de la Ligue 1. Son centre en première intention touchait le poteau avec de faire entrer le ballon dans le but de Baptiste Reynet. A 2-2, les dernières minutes sont animées, sans que personne ne prenne l'avantage. Avec 42pts, Reims peut aborder ses deux prochains adversaires (Monaco et Paris) sereinement après avoir joué un vrai rôle dans la course au maintien. Le Nîmes Olympique, en bien mauvaise posture, ne le remercie pas.

A Nîmes (stade des Costières), le Stade de Reims et Nîmes font match nul 2-2

Arbitre : Benoît Millot

Buts - Ripart (47e), Koné 71e) pour Nîmes ; Mbuku (30e), Flips (80e) pour Reims

Avertissements - aux Nîmois Gaetan Paquiez (45e) et Moussa Koné (72e) ; aux Rémois Arber Zeneli (21e) et Thibault De Smet (56e)

Nîmes : Reynet - Meling, Landre, Ueda, Paquiez (Burner, 87e) - Sarr (Fomba, 46e), Benrahou (Eliasson, 71e), Deaux (Ahlinvi, 85e), Ferhat, Ripart - Koné (Duljevic, 85e). Entr. : Pascal Plancque

Reims : Rajkovic - De Smet, Faes, Abdelhamid (cap), Foket - Lopy, Cassama (Flips, 73e), Chavalerin - Zeneli (Kutesa, 64e), Mbuku (Sierhuis, 80e), Cafaro, Dia. Entr. : David Guion

