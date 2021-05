Ligue 1 (J35) : Lens peut-il faire tomber le PSG ?

Alors que les Lensois sont toujours 5ème et encore en course pour une qualification européenne en fin de saison, c'est le PSG qui se dresse sur leur route, ce samedi à 17h au Parc des Princes. Des Parisiens que le Racing avait battu en septembre au match aller.

Lens arbitre du titre ? En cas de victoire ce samedi après-midi (17h) contre Paris, dans son antre du Parc des Princes, les Sang et or pourrait faciliter, moins d'une semaine avant le derby, le chemin vers le titre de champion de France de leurs voisins lillois. Mais les Lensois voudront avant tout rester à la cinquième place qualificative pour l'Europe (pour l'Europa Conference League ou l'Europa League en fonction du vainqueur de la Coupe de France), alors que Marseille a fait match nul hier soir contre Strasbourg (1-1).

L'enjeu : créer l'exploit face à l'ogre parisien

Battre Paris, le RC Lens l'a déjà fait cette saison. C'était le 10 septembre 2020, lors de la deuxième journée de championnat, à Bollaert. Un but d'Ignatius Ganago, qui devrait être titulaire cet après-midi, avait permis aux Artésiens de frapper un gros coup d'entrée dans le championnat. Mais diminué par de nombreux cas de Covid, les Parisiens s'était présentés dans le Pas-de-Calais sans leurs plusieurs de leurs stars, dont Neymar et Kylian Mbappé. Ce dernier, touché par une contracture au mollet droit, est d'ailleurs laissé au repos pour cette rencontre par son entraîneur Mauricio Pochettino.

Franck Haise craint le PSG

Mais pour l'entraîneur lensois Franck Haise, Paris reste bien supérieur à son équipe même si les parisiens se sont inclinés cette semaine lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City (2-1) : "Ils sont focalisés pour tout gagner, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs de championnat et ils vont tout faire pour gagner les 4 derniers."

La décla : Yannick Cahuzac admiratif de la qualité du groupe

Avant un match du RC Lens, on prend l'habitude ces derniers temps de compter les absents dans le groupe de Franck Haise. Des absents moins nombreux contre Paris : au delà des absents blessés de longue date (Oudjani, Diallo, Louveau), Loïc Badé, Massadio Haïdara (suspendus pour accumulation de carton jaune) et Issiaga Sylla (qui a écopé de trois matchs de suspension après son carton rouge le week-end dernier contre Nîmes restent à la maison.

Mais des joueurs font eux leur retour ce samedi : Clément Michelin, Florian Sotoca, Cheikh Doucouré sont de retour de blessure et Cheikh Traoré s'est remis du Covid. Gaël Kakuta, touché par le Covid la semaine dernière, ne sera sans doute pas titulaire mais fait son retour dans le groupe. Steven Fortes et Simon Banza sont eux de retour après un match de suspension.

Yannick Cahuzac évoque "la qualité du groupe"

Malgré ces soubresauts, le RC Lens n'a pas perdu sur les 13 derniers matchs. La raison : la force du groupe, selon le vice-capitaine lensois Yannick Cahuzac : "Les joueurs qui sont là quand on fait appel à eux, ils sont plus que présent. Ça prouve la qualité technique et mentale de tout le monde. Ça représente bien les valeurs de ce club."

Le joueur à suivre : Wuilker Farinez

Touché à la cuisse la semaine dernière en fin de match contre Nîmes, Jean-Louis Leca est bien dans le groupe pour aller affronter Paris, mais ils ne sera pas titulaire. C'est son numéro 2, le Vénézuélien Wuilker Farinez, arrivé cet été en prêt depuis le club colombien des Millionarios (propriété du président lensois Joseph Oughourlian), qui sera à sa place dans les cages lensoises.

Une première titularisation pour le jeune (23 ans) sud-américain, rentré deux fois en cours de match cette saison. Mais il aura toute la confiance de ses coéquipiers, assure le vice-capitaine Sang et or Yannick Cahuzac : "Il prouve tous les jours à l'entraînement. Il a fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer. Dans son attitude professionnelle et humainement, c'est une belle personne."

Yannick Cahuzac loue les qualités de Wuilker Farinez

Malgré sa relative petite taille pour un gardien (1,80 m), Farinez est un gardien explosif, pilier de sa sélection nationale, le Venezuela, avec laquelle il s'est fait remarquer lors de la dernière Copa América en 2019, où la Vintotinto (les Bourgognes, pour la couleur du maillot vénézuélien) avait atteint les quarts de finale.

Plus jeune joueur à avoir été sélectionné pour une Copa América (en 2015, à 17 ans), Wuilker Farinez est l'un des futurs grands noms du football sud-américain. Il avait même fait un essai pour le Real Madrid en 2014. Prêté jusqu'à la fin de saison avec option d'achat, une belle performance contre Paris pourrait convaincre les dirigeants lensois de le prolonger.

La stat' : Les Lensois bêtes noires du PSG au Parc ?

Sur les dix derniers matchs joués par les Lensois au Parc des Princes en Ligue 1, les Sangs et or n'ont perdu que deux fois, en 2008 et en 2001. Depuis la saison 2003-2004, les Lensois n'ont d'ailleurs jamais perdu deux fois d'affilée au Parc. La dernière fois qu'ils s'étaient rendu en terre parisienne, lors de la saison 2014/2015, les Artésiens s'étaient tout même lourdement inclinés sur le score de 4 buts à 1.

La compo' de France Bleu Nord

Farinez - Gradit, Fortes, Medina - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Boura - Kalimuendo, Ganago