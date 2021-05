Ligue 1 (J35) : Le LOSC proche d'atteindre son objectif Ligue des Champions

Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur son 11 majeur pour la réception des Aiglons. Gagner pour oublier les difficultés actuelles à domicile et pour mettre la pression sur les poursuivants qui perdront forcément quelques plumes dans le week-end : Monaco et Lyon s'affrontent en Principauté.

José Fonte parle enfin du titre Copier

L'enjeu : Objectif Ligue des Champions

Un succès face à Nice pourrait permettre au LOSC de prendre une option décisive pour participer à minima aux barrages de la prochaine Ligue des champions. Après son succès au Groupama Stadium dimanche dernier, Lille compte désormais 6 points d'avance sur l'OL qui sans un succès dans le choc de dimanche soir contre Monaco verraient, en cas de victoire nordiste ce samedi soir, les joueurs de Christophe Galtier les repoussaient à au moins 8 points, à 3 journées de la fin.

La décla : Un os à ronger

Christophe Galtier était inspiré jeudi en conférence de presse. Il a demandé à ses joueurs d'être de vrais Dogues: "On est devant, les joueurs tiennent quelque chose et ils doivent tout faire pour conserver ce bien. Comme un chien quand il a un os dans la bouche. Ca correspond bien aux Dogues que l'on trouve dans cette cour. Cet os ils l'ont, personne ne doit venir le leur enlever. Ils doivent avoir cela en tête".

La punchline de la semaine Copier

Le joueur : le nouveau statut de Boubakary Soumaré

Depuis plusieurs semaines, le parisien s'est fait une place au soleil dans le milieu de terrain nordiste. Pour la première fois cette saison en L1, Soumaré pourrait enchaîner 5 titularisations. Un temps de jeu conséquent qui lui permet d'exprimer pleinement son potentiel : Une vraie présence dans les duels et une capacité à jouer vers l'avant en cassant les lignes grâce à une qualité de passe au-dessus de la moyenne. Profitons bien de sa présence sur les terrains de L1 car le prochain été sera sans aucun doute celui de son envol dans un des championnats majeurs du Vieux Continent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La stat : Le LOSC dans le doute à domicile

Lille est un leader de L1 qui doit sa place au sommet de la hiérarchie à ses résultats acquis à l'extérieur. Sur les 70 points acquis depuis le début de la saison, les lillois en ont pris 40 à l'extérieur et "seulement" 33 à domicile. Le LOSC reste d'ailleurs sur 2 matches sans succès à Pierre Mauroy ( 1-1 contre Montpellier et 1-2 devant Nîmes) et ont déjà perdu 12 points sur leurs terres en 2021. Pour devenir champion de France il leur faudra impérativement dominer à domicile Nice ce samedi soir et Saint-Etienne lors de la 37ème journée.

Galtier veut un autre comportement de ses joueurs à domicile Copier

La compo France Bleu Nord : S'appuyer sur le Onze Type de la saison ?

Maignan - Celik Fonte Botman Reinildo - Sanches André Soumaré Bamba - David Yilmaz