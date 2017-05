Ligue 1 (J36) - Caen entretient l'espoir du maintien à Toulouse (1-0)

Caen stoppe l’hémorragie. Sevré de victoire depuis deux mois, le Stade Malherbe se relance dans la course au maintien après sa victoire à Toulouse pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1 (1-0). Belle soirée puisque 'à la faveur des autres résultats, le SMC sort de la zone rouge (16ème).

Caen la cherchait depuis deux mois et huit matchs. Ça y est, la victoire est de retour. Encore une fois, le salut est venu d'Ivan Santini. Le géant croate a catapulté d'une tête plongeante dans les filets un ballon venu superbement de la patte gauche de Vincent Bessat (1-0, 58'). Il est impliqué sur six des sept derniers buts inscrits par le SMC. Grâce à sa réalisation, et à cette victoire à Toulouse, Caen se relance dans la course au maintien à deux journée de la fin de la saison.

La soirée de fête ne s'arrête pas là. Dans le même temps, ses concurrents directs pour le maintien ont été corrigés. Bastia a pris une raclée à Paris (0-5), Dijon à Guingamp (0-4) et Nancy à domicile contre Monaco (0-3). N'oublions pas le match nul concédé par Lorient face à Angers (1-1). Cette ribambelle de résultats favorables permet à Caen de grimper de deux places au classement (16ème) et de compter trois longueurs d'avance sur Dijon, barragiste, quatre sur Nancy, premier relégable.

La solidité retrouvée

La victoire de Caen à Toulouse est d'abord celle d'un bloc compact et solidaire, de joueurs prêts à se sacrifier pour ne pas encaisser de but. Infranchissable, Rémy Vercoutre a écœuré les locaux, en repoussant du front un tir à bout portant de Delort puis en captant miraculeusement le ballon devant Jullien. Par deux fois, Damien Da Silva s'est jeté pour empêcher l'ouverture du score toulousaine, notamment une fois pour sauver sur la ligne un tir de Braithwaite qui prenait la direction des filets. Alaeddine Yahia a, pour sa part, laissé un adducteur au Stadium, après une impulsion digne de Michael Jordan pour gagner un duel aérien. Blessé, il a dû céder sa place à Ismael Diomandé dès le début de la partie (20').

L'ivoirien a parfaitement compensé la défaillance physique du franco-Tunisien. Syam Ben Youssef est lui aussi à créditer d'une bonne performance, très souvent bien placé pour contrer les percées de Delort, Jean, Braithwaite ou Toivonen. Replacé latéral droit, Jonathan Delaplace à lui aussi réalisé un match énorme, très rarement pris au dépourvu face à des joueurs d'un gabarit bien supérieur. Absent du onze de départ face à Marseille Vincent Bessat a lui aussi fermé la porte à double tour. Il s'est même permis une escapade pour délivrer le centre décisif pour Ivan Santini.

Dans un milieu novateur, densifié, Jean-Victor Makengo a tiré son épingle du jeu, même s'il aurait pu (dû) être expulsé par M. Abeid, très transigeant avec les Malherbiste ce samedi (voir plus loin). Titularisé pour la quatrième fois de la saison, Steed Malbranque a été précieux dans la conservation du ballon. Quant à Julien Féret, replacé un cran plus haut, on l'a vu bien plus à son aise, quasi décisif. Enfin, les deux attaquants, Ivan Santini et Yann Karamoh, ont effectué un pressing de chaque instant pour empêcher les longues ouvertures des défenseurs centraux toulousains.

Une montée en puissance

Empruntés en première période, de nouveau maladroits techniquement, les Caennais se sont paradoxalement lâchés après un coup dur : la sortie sur blessure d'Alaeddine Yahia. Toutefois, mis à part une tête renversée de Syam Ben Youssef pour reprendre un coup franc de Julien Féret, les Malherbistes n'ont pas apporté le danger sur la cage d'Alban Lafont.

Au retour du vestiaire, tout autre visage. Un Caen plus conquérant oblige le gardien toulousain à sortir plusieurs fois pour éteindre le feu-follet Karamoh, notamment pour un face-à-face très dangereux. En revanche, la pépite méridienne ne peut rien à l'ouverture du score d'Ivan Santini. Depuis le début de la saison, dès lors qu'ils ouvrent le score, les Caennais ne perdent pas (8 victoires, 4 nuls). Un avantage au score et psychologique qui s'avère encore déterminant lors de ce match, que les Normands maitrisent dans les derniers instants.

La zone rouge s'éloigne, mais...

Grâce à sa victoire, Caen sort donc de la zone rouge. Le SMC compte même trois longueurs d'avance sur Dijon, et quatre sur Nancy alors que se profile une 37ème journée de folie dans le bas de classement. En effet, elle verra se rencontrer les quatre derniers dans deux confrontations directes bouillantes. Bastia, 20ème, "recevra" Lorient, 17ème, à Fos-sur-Mer et Dijon, 18ème, accueillera Nancy, 19ème.

Une certitude, Caen n'occupera pas quoiqu'il arrive l'une des deux dernières places à l'entame de la dernière journée au Parc des Princes. Cela dit, attention à ne pas trop s'enflammer. En cas de victoires combinées de Bastia et Nancy, le SMC se retrouverait à la merci de la lanterne rouge en fin de saison. Rien n'est fini, mais le Stade Malherbe a, plus que jamais, les cartes en main pour le maintien en Ligue 1.

Réactions dans quelques instants...

L'homme du match : Ivan Santini

Auteur de son quinzième but de la saison en Ligue 1, le Croate a une fois de plus prouvé son adresse devant le but. Ce samedi à Toulouse, il a eu très peu d'opportunité de se défaire du marquage des géants Jullien et Diop. Son but est à son image, un peu à celle de celui qu'il a remplacé, adversaire du soir, Andy Delort. Ivan Santini a récupéré le ballon du contre décisif à côté de son poteau de corner. Il a ensuite piqué un sprint de 100m pour smasher sa tête aux 6 mètres dans le but de Lafont. Il est le danger numéro 1 du SMC en cette fin de saison, impliqué sur six des sept derniers buts malherbistes.

Le fait du match : La clémence de M. Abeid

Si le Stade Malherbe est reparti avec les trois points du Stadium de Toulouse, il peut remercier l'arbitre M. Abeid. A plusieurs reprises, l'homme en noir a pris des décisions en défaveur du TFC. A l'heure de jeu, Caen vient d'ouvrir le score et Jean-Victor Makengo tacle Ola Toivonen par derrière. Le carton jaune est largement mérité. Alors que le Suédois est au sol, Steed Malbranque lui marche volontairement sur la tête. Un geste inadmissible qui échappe à l'arbitre. Sur le coup franc, Ismael Diomandé ceinture Toivonen dans la surface de réparation et le plaque au sol. Le point de pénalty n'est pas désigné.

A quinze minutes de la fin, Jean-Victor Makengo récidive sur Steeve Yago a l'entrée de la surface. Son tacle non-maitrisé s'écrase sur le genou et le mollet du capitaine local. L'arbitre laisse jouer alors que la faute était grossière et évidente. Résultat : pas d'exclusion, ni de situation dangereuse pour les Toulousains.

