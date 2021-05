Ligue 1 (J36) : Derby exceptionnel entre le Racing Club de Lens et le LOSC ce vendredi soir

Le 112e derby du Nord entre le Racing Club de Lens est va opposer le leader de Ligue 1 et le 5e du championnat. Un enjeu sportif capital dans la course au titre et à l'Europe, en plus d'une suprématie régionale qui est en jeu. C'est le match d'ouverture de la 36e journée de Ligue 1 ce vendredi soir.

Le 112e derby de l'histoire entre le Racing Club de Lens s'annonce particulier, entre le Racing Club de Lens renaissant et le LOSC potentiellement champion de France, l'enjeu est de taille ce soir au stade Bollaert-Delelis !

L'enjeu : Sportif et régional !

La suprématie régionale est en jeu après le retour du Racing Club de Lens en ligue 1 l'été dernier. La claque reçue au match aller (4-0) par les Sang-et-Or est resté en travers de la gorge des Lensois, qui vont vouloir effacer ce mauvais souvenir au match retour.

Au classement, le derby a rarement était aussi important. A 3 journées de la fin, le LOSC est en tête de Ligue 1, à un point seulement du Paris Saint-Germain. Le RC Lens est 5e et qualifié pour l'Europe, mais l'écart est encore plus faible avec ses concurrents. Il devant l'Olympique de Marseille au profit de la meilleure attaque (55 buts pour Lens, 50 pour Marseille) et le Stade Rennais de deux points (7e).

Un derby aux enjeux multiples qui en fait l'un des plus attendus de l'histoire des derbys.

La décla : Gael Kakuta "C'est que du bonus maintenant pour nous, et si on peut priver Lille du titre... "

Le duel a eu lieu en conférence de presse entre Gaël Kakuta et Burak Yilmaz. Le Lensois, né à Lille lance les hostilités en souhaitant voir le PSG champion de France au détriment de sa ville natale. Le Turc, spécialité des derbys à Istanbul lui répond à la veille du 112e derby du Nord : "La semaine dernière ils ont joué contre Paris eux, et ils ont perdu". Une réponse chirurgicale de l'attaquant lillois, qui compare la défaite lensoise à Paris samedi dernier et la victoire lilloise début avril.

La guerre des mots a lancé le derby, il faut maintenant attendre la réponse du terrain ce soir, à partir de 21 heures.

Le duel : Kakuta - Soumaré

Le leader technique du Racing Club de Lens va être surveillé de près par l'arrière-garde lilloise. L'international Espoirs Boubakary Soumaré aura sûrement la tâche de cadrer et maîtriser Gael Kakuta dans un duel qui pourrait être la clef du match. Reste à savoir si le milieu de terrain formé de Soumaré et Xeka (voir compos ci-dessous) résistera à la supériorité numérique lensoise dans ce secteur de jeu ...

La stat' : 10

Le LOSC n'a pas perdu dans ce derby depuis 10 matchs, une éternité pour les Lensois ajoutée à ce long passage en Ligue 2. La dernière victoire artésienne remonte à son bon parcours en coupe de la Ligue en 2007-2008. Le RC Lens l'emporte 1-0 et ira jusqu'en finale de coupe de la Ligue, défait par le PSG au stade de France.

Les compositions France Bleu Nord

RC Lens : Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Michelin - Kakuta, Sotoca

Lille OSC : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, Xeka, Soumaré, Bamba - Yilmaz, David