Ligue 1 (J36) : Le Stade de Reims a fini par céder face à Lens (1-2)

Les ingrédients pour passer un bel après-midi étaient presque tous réunis. Une météo agréable, un stade bien rempli, une belle ambiance, la visite de Samuel Eto'o et Eric Abidal, et un but rémois inscrit peu avant la demi-heure de jeu. Ca n'a pas suffi pour que le bonheur soit total pour les Rémois, battus finalement 2-1 et un ultime but encaissé dans les arrêts de jeu. Déçus, les supporters rémois n'en ont pas tenu rigueur dans ils ont résisté avant de céder. Très vite d'ailleurs, les Lensois prenaient le match à leur compte et imposaient un rythme soutenu. Mais comme souvent, la vigilance de Predrag Rajkovic permettait à Reims de ne pas encaisser de but, malgré les tentatives de Seko Fofana et surtout Kevin Danso. Pas efficaces, les visiteurs se soumettaient aux projections rapides des Rémois. Sur l'une de ces sorties, Marshall Munetsi trouve rapidement Arber Zeneli sur le coté gauche. Après avoir fixé son défenseur, il envoie une bien jolie frappe enroulée du pied droit dans la lucarne opposée de Wuilker Farinez (29e).

Pas de quoi modifier le plan de jeu lensois, incapable toutefois de revenir au score faute de précision. Face à la résistance rémoise, le scénario se répète et les Sang et Or s'exposent. Et il s'en faut de peu que Marshall Munetsi n'inscrive un but génial du milieu de terrain. Mais Farinez sauvait les siens. Usé par les efforts engagés, le Stade de Reims reculait. Et finissait par céder une première fois sur un centre en retrait venu de la droite que Florian Sotoca reprenait victorieusement. Revigorés, les Lensois poussent jusqu'au bout. Mais Reims se défendait bien. Le club marnais était même tout proche de reprendre l'avantage. Mais le tir de Nathanaël Mbuku, dans la surface, était trop croisé (87e). Finalement, à l'issue d'une sacrée bataille, Seko Fofana délivrait les siens dans les derniers instants d'une frappe croisée du gauche. Dur à encaisser pour des Rémois fatalistes. A deux matchs de la fin, les Rémois restent tout de même 12e avant un dernier déplacement cette saison, dans le stade vide de St-Etienne samedi prochain.

A Reims (stade Auguste Delaune), Lens bat le Stade de Reims 2-1

Arbitre : Mr Ferreira

Spectateurs : 16962

Mi-temps : 1-0

Buts - Zeneli (28e) pour Reims, Sotoca (55e), Fofana (92e) pour Lens

Avertissements - au Rémois Azor Matusiwa (61e) ; aux Lensois Fernando Medina (72e), Seko Fofana (92e)

Reims : Rajkovic – Locko (Kebbal, 61e), Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon (Mbuku, 61e), Foket - Matusiwa, Munetsi, Lopy (K. Doumbia, 46e) - Zeneli (Busi, 46e), Touré (Ekitiké, 74e). Entr. : Oscar Garcia

Lens : Farinez - Frankowski (Machado, 65e), Medina, Danso, Gradit, Clauss (Jean, 84e) - Doucouré, Fofana, Pereira Da Costa (Kakuta, 65e) - Kalimuendo (Saïd, 65e), Sotoca (Ganago, 79e). Entr. : Franck Haise

