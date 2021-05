Ligue 1 (J36) | Le Stade de Reims vaillant mais défait par un solide Monaco (0-1)

On dit souvent que le sport de haut-niveau se joue à des détails. Ce dimanche, ils ont penché en faveur de Monaco. Costauds physiquement, rapides athlétiquement et justes techniquement, les Monégasques ont très vite mis Reims dans la difficulté. Malgré une belle combativité, Reims perdait trop rapidement le ballon et peinait à se montrer dangereux dans le camp adverse. Mais les protégés de David Guion restaient longtemps bien en place. Il a suffi d'une perte de balle de Mathieu Cafaro au milieu de terrain et d'une projection rapide des Monégasques pour tout changer. Wissam Ben Yedder servait idéalement le jeune Eliot Matazo.

Le score aurait pu être plus sévère à la pause si Anthony Gautier, l'arbitre de la rencontre n'avait pas annulé un penalty après un tacle de Wout Faes considéré comme trop engagé. Finalement, seul Nathanaël Mbuku, par sa percussion et son audace, offrait un peu d'espoirs aux locaux. Une de ses passes à Boulaye Dia poussait d'ailleurs Benjamin Lecomte à se montrer décisif. La deuxième période était plus ouverte et les Rémois plus percutants. Les occasions sont rares mais le match est rythmé. Monaco contrôle le match sans être capable de doubler la mise, et gagne en fébrilité. Reims aura eu l'occasion d'exploiter plusieurs espaces sans créer de réel danger hormis une belle frappe de Mathieu Cafaro. Finalement, rien ne sera marqué. A l'image de la saison, Reims aura craqué sans être en capacité de concrétiser ses situations favorables. Assuré du maintien, le Stade de Reims aura encore un grand rendez-vous à disputer à Paris dimanche prochain. Viendra ensuite le temps des bilans après l'ultime réception de Bordeaux.

. -

A Reims (stade Delaune), Monaco bat le Stade de Reims 1-0

Mi-temps : 0-1

0-1 Arbitre : Anthony Gautier

: Anthony Gautier Buts - Matazo (20e) pour Monaco

- Matazo (20e) pour Monaco Avertissements - au Rémois Marshall Munetsi (31e) ; aux Monégasques Benoît Badiaschile (39e), Guillermo Maripan (89e) et Aleksandr Golovin (92e)

- au Rémois Marshall Munetsi (31e) ; aux Monégasques Benoît Badiaschile (39e), Guillermo Maripan (89e) et Aleksandr Golovin (92e) Reims : Rajkovic - Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Foket - Cassama (Kutesa, 66e), Munetsi, Chavalerin - Cafaro (Flips, 66e), Mbuku (Touré, 75e), Dia (Sierhuis, 86e). Entr. : David Guion

: Rajkovic - Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Foket - Cassama (Kutesa, 66e), Munetsi, Chavalerin - Cafaro (Flips, 66e), Mbuku (Touré, 75e), Dia (Sierhuis, 86e). Entr. : David Guion Monaco : Lecomte - Caio Henrique, Badiashile, Maripan, Disasi (Sidibé, 66e), Tchouaméni, Fofana, Matazo (Gelson Martins, 66e), Aguilar (Matsima, 91e), Volland (Ballo Touré, 91e), Ben Yedder (Golovin, 80e). Entr. : Niko Kovac

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix