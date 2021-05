Le DFCO se déplace sur la pelouse du SCO Angers, dimanche 9 mai 2021, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Celina et Coulibaly sont suspendus, plusieurs joueurs sont blessés.

Ligue 1 (J36) - Deux suspendus et une cascade de blessés pour le déplacement du DFCO à Angers

Assuré d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, le DFCO se déplace sur la pelouse d'Angers, dimanche 9 mai 2021 (15h), pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Les "Rouges" restent sur deux lourdes défaites 5-1, contre Rennes et Metz. Le SCO Angers, 13e avant le début de la journée, reste sur quatre défaites consécutives en championnat. Au match aller, pour la première rencontre de L1 cette saison, Dijon s'était incliné 1-0 à domicile.

Plusieurs blessés

Yassine Benzia (ischios), déjà absent face à Metz, est à nouveau forfait. L'infirmerie est complétée par Wesley Lautoa (mollet), Pape Cheikh Diop (entorse), Anibal Chala (mollet). Roger Assalé (adducteurs) est en phase de réathlétisation.

Trois jeunes du centre de formation se sont entraînés avec le groupe cette semaine (Jacques Siwé, Armir Arli, Erwan Belhadji)

Celina et Coulibaly suspendus

Le meneur de jeu kosovar Bersant Celina, 3e joueur le plus utilisé cette saison, ne sera pas du déplacement à Angers. Après son carton rouge reçu face à Metz, il a écopé de deux matchs de suspension (plus un match avec sursis), sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Il sera de retour pour la dernière journée et le déplacement à Saint-Etienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le programme de la 36e journée