Ligue 1 (J36) - Trois bonnes raisons de suivre le déplacement du DFCO à Angers

Les supporters du DFCO n'ont pas le moral, en cette fin de saison 2020/2021, et c'est bien légitime. On l'entend tous les soirs dans 100% DFCO - de 18h à 19h - sur France Bleu Bourgogne. Dijon, qui reste sur deux cinglantes défaites 5-1, qui n'a gagné qu'une seule fois sur ses 18 derniers matchs, est assuré de terminer dernier de Ligue 1 et d'être relégué en Ligue 2 la saison prochaine. Il reste tout de même trois rencontres à jouer, la première dès dimanche 9 mai 2021, sur la pelouse du SCO Angers pour la 36e journée. Laissez le dépit et la morosité de côté, il y a quand même des enjeux dans cette rencontre. Le premier : "stopper l'hémorragie", comme l'annonce l'emblématique Fred Sammaritano.

à lire aussi Ligue 1 (J36) - Deux suspendus et une cascade de blessés pour le déplacement du DFCO à Angers

"Stopper l'hémorragie", Fred Sammaritano annonce l'objectif pour ce match à Angers Copier

Forcés d'innover !

Pour ce déplacement dans l'autre Cité des Ducs, le DFCO est privé de six joueurs, blessés, dont Yassine Benzia, Sacha Boey ou Wesley Lautoa. Deux Dijonnais sont également suspendus, Sénou Coulibaly et Bersant Celina. Si on leur souhaite évidemment de revenir vite, cette infirmerie pleine peut être un mal pour un bien.

Le DFCO va devoir s'adapter tactiquement, avec un retour de la défense à 4. Pour un 4-2-3-1 ? Un 4-3-3, avec un retour de Baldé sur l'aide droite? Voire un 4-4-2, puisque Konaté, Kamara et Baldé sont disponibles ? Avec Celina et Benzia absents, qui pour créer le jeu ? Chouiar titulaire, pour la première fois depuis plus de deux mois? Sammaritano recentré vers l'axe ? Tout cela annonce un remue-méninges réjouissant pour les suiveurs adeptes de casse-têtes.

Le temps des jeunes ?

Plus aucun enjeu au niveau du classement, il est temps de penser à la saison prochaine. Avec le "centre de performance" qui est en train de sortir de terre, et le centre de formation qui s'y installera début 2022, les jeunes devraient être au cœur du projet "remontée" du DFCO. Après la défaite contre Metz, le milieu/défenseur Wesley Lautoa l'appelait d'ailleurs de ses vœux : "Il faut préparer la saison prochaine, peut-être faire jouer un peu les jeunes, je ne sais pas, je ne suis pas le coach, mais essayer des mecs qui n'ont pas beaucoup jouer, pour voir sur qui on pourra compter la saison prochaine".

Pour cet avant-dernier déplacement de la saison, sur la pelouse du SCO Angers, un groupe de 18 joueurs a été convoqué. On y trouve notamment Ahmad Ngouyamsa et Wilitty Younoussa, deux matchs chacun cette saison ou Arthur Zagré, qui était entré pour quelques minutes contre Marseille. En revanche, Jacques Siwé (apparu à trois reprises), Armir Arli et Erwan Belhadji, qui se sont entraînés avec l'équipe première cette semaine, ne sont pas convoqués (Siwé et Belhadji étaient incertains après des coups reçus cette semaine).

Profiter de la Ligue 1 ...

Contrairement à certains chanteurs qui ont du mal à s'arrêter, c'est une certitude, la tournée d'adieu du DFCO à la Ligue 1 prendra bien fin le 23 mai prochain, au soir de la 38e journée sur la pelouse de Saint-Etienne. Profitez donc bien des matchs le dimanche après-midi, de l'exposition médiatique et de ce générique. Cette fin de saison, c'est aussi l'occasion de ne pas égaler de nouveaux records, comme celui du plus faible nombre de points pris sur une phase retour (5 points, Dijon en est à 4) ou du plus large écart avec l'avant-dernier (19 points, Dijon est à 14 points de Nîmes avant le début de la journée).

Suivez le match en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne, en direct d'Angers. Rendez-vous à partir de 14h45 pour l'avant-match, 15h pour la rencontre en intégralité !