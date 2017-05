Ligue 1 (J37) - Battu par Rennes, Caen va croiser les doigts jusqu'au bout pour son maintien

Sixième défaite consécutive à d'Ornano pour Caen, battu cette fois par le Stade Rennais sur un but de Sio (1-0, 67'). 17e, Caen a toujours son destin entre ses mains mais devra aller gagner à Paris lors de l'ultime journée, ou bien, en cas de défaite, prier pour que Bastia et Lorient perdent.

La fête a été gâchée. Ce devait être un soir de maintien, une euphorie, un soulagement pour célébrer dignement, dans l'émotion, la retraite sportive de Nicolas Seube, l'icône du club avec ses 520 matchs en rouge et bleu. Mais ce Caen là ne mérite pas de cadeaux, le sait, et refuse de s'en offrir. Empruntés en première période, les Malherbistes se sont réveillés après la pause, sous l'impulsion de Rodelin et le changement de système de Garande, mais la transversale et Sio ont ruiné les efforts consentis.

Rennes musèle Caen

Dès le début de la rencontre, le Stade Rennais s'applique à mettre le pied sur le ballon. Les Caennais, trop bas, sont étouffés dans leur propre camp, et par conséquence, inoffensifs. Seul Bessat tire au but lors des 45 premières minutes. Son coup franc, trop enlevé, est loin d'inquiéter Costil. Côté breton, on est bien plus entreprenant et il s'en faut de peu que Mubele n'ouvre le score. La bonne sortie de Vercoutre permet à Caen de ne pas encaissé un nouveau but en début de rencontre (7').

A la fin d'une première mi-temps terne, les deux équipes rentrent au vestiaires sans avoir fait bouger le tableau d'affichage. Dès le début de la seconde période, le match s'emballe un peu. Caen prend plus de risques, mais Rennes réplique. La rentrée de Rodelin et la réorganisation du SMC en 4-3-3 perturbe énormément les Rennais. Perdus, ils subissent les vagues rouges et bleues, mais ne se noient pas. Ils en sont pourtant à deux doigts lorsque Rodelin envoie sa tête sur la transversale d'un Costil battu (64').

Sio décolle

Dans la foulée, les Bretons répondent et André est à tout proche d'ouvrir la marque après un superbe débordement de Sio, mais il est mis en échec par le visage de Vercoutre. Partie remise, après un ajustement tactique de Gourcuff. Quelques instants plus tard, Sio décolle et bascule au dessus de Ben Youssef pour catapulter le ballon de la tête en lucarne (1-0, 67'). Caen ne s'en relèvera pas.

Rennes contient les offensives malherbistes et la première frappe cadrée n'intervient qu'à la 93ème minute. Signée Delaplace, elle est repoussée à la manière d'un gardien de hockey par Costil, qui récidive dans la foulée sur un tir dévié de Santini. Sur le dernier centre de Rodelin, Genevois - entré à la place de Da Silva blessé - est bousculé dans le dos par Bensebaini. Monsieur Millot, pourtant bien placé, de désigne pas le point de pénalty. Maladroits et malchanceux, les Caennais s'incline pour la 21ème fois de la saison en championnat, et perdent un nouveau joueur, pas le moins bon, Damien Da Silva, jusqu'à la fin de la saison.

Caen supporter de Marseille et Bordeaux

Paradoxalement, Caen, 17ème, a encore son destin entre ses mains, mais c'est un trompe l’œil. Lors de la dernière journée, le SMC ira à Paris, qui a sans doute perdu sa couronne au profit de Monaco, quasiment assuré du titre. Le PSG a passé 15 buts à Caen lors des trois dernières confrontations... Dans l'hypothèse d'une défaite au Parc des Princes, il faudrait prier pour que Bastia et Lorient ne s'imposent pas, respectivement à Marseille et contre Bordeaux, deux équipes qui se disputent l'Europe. Même un nul suffirait à Lorient pour envoyer Caen en barrages.

Parallèlement, la soirée a eu un goût amer pour Nicolas Seube. Joueur le plus capé de l'histoire du SMC a reçu un hommage de la part du stade. Un maillot géant floqué de son nom a été déroulé dans la populaire Borelli et des milliers de masques à son effigie ont été distribués au spectateurs. La fête aurait pu être complète avec une victoire, elle a été ruinée par la défaite. Frustré, énervé, désabusé, Nicolas Seube n'avait même plus le cœur à s'adresser aux supporters en fin de match, mais, fidèle à sa réputation, il s'est quand même plié à l'exercice.

Réactions

"C'est surtout le sentiment d'avoir loupé quelque chose qui aurait pu être acquis. On n'a pas joué ce match pendant 90 minutes, on a joué 45 minutes avec la trouille pendant 45 minutes. On avait huit joueurs dans les 18m et deux attaquant isolés. En deuxième mi-temps, on a joué. On a changé de système et Ronny Rodelin est rentré, on est repassé en 4-14-1 ou 4-3-3 avec le ballon avec des attaquants qui pressent. On a des situations, oui, mais je ne veux pas évoquer ça. Si on joue avec la peur, seulement la moitié des matchs, on y arrivera pas". Patrice Garande, entraineur du SM Caen "On a essayé de mettre de l'engouement au match, malheureusement ça a joué contre nous en deuxième mi-temps. Frustré sur le résultat mais sur le jeu on s'est un peu plus lâché en deuxième mi-temps mais pas du tout en première. On n'a pas su saisir la chance de se maintenir en Ligue 1 dès ce soir donc il va falloir aller chercher l'exploit à Paris si les résultats ne sont pas en notre faveur. L'objectif ça va être de ramener un résultat même si ça va être compliqué. Frédéric Guilbert, défenseur du SM Caen

Rendez-vous

Ce lundi soir, nous reviendrons sur cette défaite et les multiples scénarios possible d'un maintien ou d'une descente dans Allo Malherbe. A 18h10, vous pourrez appeler au 02.31.44.48.44 pour donner votre avis sur la fin de saison du Stade Malherbe. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux, facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.