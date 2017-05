Ligue 1 (J37) - Caen ne veut pas rater sa balle de match contre Rennes

Mal en point à d'Ornano depuis deux mois et demi (5 défaites consécutives), le Stade Malherbe de Caen va devoir inverser la tendance contre Rennes pour obtenir son maintien, lors de la 37ème journée de Ligue 1. La victoire viendrait aussi ponctuer l'hommage à Nicolas Seube, qui prend sa retraite.

Le plein d'émotion, c'est ce que nous promet cette 37ème et avant-dernière journée de Ligue 1. Alors que l'AS Monaco pourrait être sacré, en bas du classement, c'est la tension extrême. Caen est en pôle position pour le maintien. Seizième, le club du président Fortin peut assurer sa permanence dans l'élite s'il bat Rennes (10ème), qui n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison. Derrière le SMC, ça se bouscule et se ronge les ongles. Les quatre derniers du classements se rencontrent ce dimanche.

Bastia (20ème) "accueille" Lorient (17ème), à Fos-sur-Mer, dans un stade vide, à huis clos. Plus au nord, Dijon (18ème) reçoit Nancy (19ème). Malheur aux vaincus, qui diraient quasi-certainement au revoir à la Ligue 1. Par le jeu de ces confrontations directes de mal classés, Caen pourrait valider son maintien (voir plus bas), une journée avant la fin. Lorsqu'on sait que le dernier match envoie les Caennais au Parc des Princes, on se dit que ce serait une bonne chose que ce scenario se produise au stade d'Ornano.

Malbranque forfait de dernière minute

Pour défier Rennes et aller chercher le maintien, Patrice Garande doit encore se passer des services des défenseurs Alaeddine Yahia et Jordan Adéoti, blessés. Au milieu de terrain, à l'absence de Nicolas Seube est venu s'ajouter le forfait de Steed Malbranque. L'ancien Lyonnais, à son aise à Toulouse, a reçu un coup sur sa cheville bien abîmée lors du dernier entrainement samedi.

#SMCSRFC - Steed Malbranque forfait pour le match contre Rennes ! pic.twitter.com/db5D5xelNw — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) May 13, 2017

Une bonne nouvelle tout de même, le retour inespéré de Frédéric Guilbert. Blessé à l'épaule, le défenseur valognais devait être absent jusqu'à la fin de la saison. Après son opération, sa cicatrisation et sa rééducation sont allées plus vite que prévu. Tant mieux, son retour vient enlever un casse-tête à Patrice Garande qui s'est arraché les cheveux depuis deux mois et la blessure de Guilbert face à Monaco.

Face à Rennes, Patrice Garande devrait renouveler le système mis en place à Toulouse, en 3-5-2. Rémy Vercoutre sera dans les buts, en défense centrale, on devrait retrouver la charnière qui a terminé la rencontre samedi dernier, à savoir Da Silva - Ben Youssef - Diomandé. Au milieu, Jean-Victot Makengo, Jonathan Delaplace et Julien Féret devrait être alignés, avec sur les ailes Vicnent Bessat et Frédéric Guilbert. Enfin, devant, le coach caennais devrait renouveler sa confiance au duo Karamoh - Santini.

Parade de fin pour Nicolas Seube

Il ne sera pas sur la feuille de match, ni même sur le banc mais Nicolas Seube fera sans doute ses adieux au stade d'Ornano ce dimanche. Blessé à la cuisse contre Marseille, il n'a pas pu récupérer à temps pour s'offrir un dernier galop dans son jardin avant sa retraite (à moins que Caen soit en barrage...). Le club, les supporters, le public ont préparé un hommage à la hauteur de l'homme.

Nicolas Seube, d'abord surnommé "Capi", puis "Ce Héros", a disputé 520 matchs en 16 saisons sous le maillot malherbiste. Même s'il ne peut pas aider ses coéquipier sur la pelouse, il reste très important dans le vestiaire comme le confie Vincent Bessat ci-dessous.

Le calcul du maintien

Il y a plus d'une vingtaine de scenarios possibles pour le maintien ce dimanche si l'on prend en compte les trois matchs concernés : Caen - Rennes, Bastia - Lorient et Dijon - Nancy. Pour que le SMC obtienne sa permanence dans l'élite dès ce dimanche soir, il lui faut absolument gagner. Un succès, combiné à une défaite de Dijon, suffirait pour obtenir l'objectif si pénible à atteindre cette saison. Dans ce cas de figure, même pas la peine de s'occuper de Bastia - Lorient.

Caen sera aussi en Ligue 1 s'il gagne, que Lorient s'impose contre Bastia et que Dijon et Nancy se neutralisent. En revanche, au rayon des scenarios catastrophes : une défaite du SMC combinée à une victoire des deux derniers, Nancy et Bastia. Caen resterait 16ème, mais à portée de tous ses poursuivants lors de la dernière journée. Dans ce cas, Malherbe pourrait même finir dernier de Ligue 1 ! Si Caen perd, mais que dans le même temps, Bastia et Nancy en font de même, le SMC serait assuré de terminer, au pire, barragiste.

Garande pas "maître des rumeurs"

Alors que la semaine a été marquée par les rumeurs de l'Equipe sur la fin de l'histoire entre Patrice Garande et le Stade Malherbe de Caen, le coach caennais a mis les points sur les i lors de la conférence de presse d'avant-match.

Je ne suis pas maître des rumeurs. Ce journaliste, j'aurais bien aimé qu'il soit là. Je lui aurais dit "tu viens à ma place et tu m'expliques pourquoi tu dis un truc comme ça.". Le mec est dans ma tête, il sait ce que je pense et de source sure il sait que j'ai pris telle décision. Je ne vais pas passer mon temps à commenter ça. Des rumeurs, il y en a tous les jours, sur tout le monde. Dans Liberté, il y a déjà mon successeur qui est annoncé. A Saint-Etienne, on pourrait ouvrir le Zénith parce qu'on ne sait plus où mettre les successeurs de Galthié. Aujourd'hui je suis dans ma logique de préparer le match de Rennes et de gagner. Je m'inclus dans le projet de la saison prochaine.

Rendez-vous

La Soirée Foot sur France Bleu démarre à 20h avec Olivier Duc et Boris Letondeur. Appelez au 02.31.44.48.44 pour relayer vos encouragements pour les Caennais et saluer la carrière de Nicolas Seube dès 20h15. Vos réactions, vos questions sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #AlloMalherbe.