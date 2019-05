Ligue 1 (J36) | Et la victoire du Stade de Reims, c'est pour Caen ?

Reims, France

Cette saison qui aura marqué le retour du Stade de Reims en Ligue 1 de manière plus que satisfaisante arrive à sa fin et un peu comme dans un bon film, on retient aussi la fin, surtout même, comme une apothéose au reste du scénario. De la à dire qu'une fin d'exercice totalement manqué gâcherait le reste des épisodes, la marge reste encore grande. Mais évidemment, cette équipe, son staff, le club dans son ensemble auraient un petit goût amer s'il fallait se résigner à terminer en dessous de la 10e place. Mais face au retour en forme de Nantes, à la fougue de Nîmes, mais aussi aux Européens décontractés Strasbourg et Rennes, les Rémois seraient bien inspirés de remettre la marche en avant. Une victoire lors des trois derniers matches porterait le total à 52 et pourrait assurer la 10e place. Un peu plus pourrait permettre d'aller chercher la 7e, soit le meilleur rang que le Stade de Reims peut raisonnablement encore viser. La première étape emmène donc les Rémois à Caen face à un adversaire aux objectifs diamétralement opposés. Caen est 18e et barragiste et se doit de battre Reims avant de se déplacer à Lyon le week-end prochain. Une équipe normande en regain de forme au moins en terme de résultats, un peu moins en terme de jeu. Mais à trois matches de la fin, qu'importe la manière, c'est surtout ces trois points qui feront le bonheur des Normands pour pérenniser leur avenir en Ligue 1. Ou celui des Rémois pour écrire une belle fin à cette saison réussie.

Gardiens : Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE.

Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET.

Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Pablo CHAVARRIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Johann CARRASSO (hanche), Boulaye DIA (psoas), Virgile PINSON (épaule), Abdul-Rahman BABA (suspension), Moreto CASSAMA (choix), Thomas FONTAINE (choix), Ghislain KONAN (reprise), Sambou SISSOKO (choix), Nolan MBEMBA (choix).