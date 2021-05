Ligue 1 (J37) : Le LOSC se rapproche du titre de champion de France

Christophe Galtier l'a rappelé à ses joueurs, il leur faudra faire preuve de beaucoup de rigueur, sans tomber dans la nervosité, pour venir à bout d'une équipe de Saint-Etienne qui termine de belle manière sa saison. Les verts viennent de décrocher leur maintien en dominant coup sur coup Montpellier et Marseille. Le LOSC devra donc être très vigilant pour éviter un nouveau résultat frustrant à domicile.

L'enjeu : Garder le PSG à distance

Le LOSC voudra impérativement conserver son avance de 3 points sur le Paris Saint Germain qui à la même heure accueillera le Stade de Reims, qui n'a plus rien à attendre de cette fin de saison. Un succès permettrait aux lillois de se contenter d'un match nul lors de la dernière journée programmée à Angers afin de décrocher le 4ème titre de l'histoire du club.

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord © Radio France - Eric Turpin

La déclaration : "La ligue des champions avant le titre"

Christophe Galtier a martelé, en conférence de presse, qu'il ne pensait pas qu'au titre. Pour l'entraîneur lillois, il y a un objectif intermédiaire: " C'est un match décisif pour la Champion's league, Il n'est pas décisif pour le titre. Ce n'est pas un petit objectif, ce sera une grande performance si on réussit à se qualifier pour cette compétition".

La stat : Maignan règne sur l'Europe

Le gardien lillois est le portier des 5 championnats majeurs qui a passé le plus grand nombre de matches sans encaisser le moindre but: 20 rencontres de L1 depuis le début de saison. Mike Maignan dirige aujourd'hui la meilleure défense de L1, avec seulement 22 buts encaissés en 36 matches.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le joueur à suivre : Burak Yilmaz, le facteur X du LOSC

le turc est sur un nuage depuis quelques semaines. Il vient d'inscrire 6 buts lors des 5 derniers matches de L1 disputés par le LOSC. Des buts à chaque fois décisifs et très spectaculaires. Ses doublés réalisés à Lyon et à Lens ont permis aux lillois de conserver et même de consolider leur première place an classement de L1. Avant le derby, Burak avait confié l'un de ses secrets: "Je suis 100% concentré sur le football, ma famille a accepté également ce sacrifice".

La compo France Bleu Nord : Que faire de Renato Sanches ?

Soumaré semble aujourd'hui intouchable au milieu de terrain aux côtés d'André qui fera son retour de suspension. Araujo et Bamba ont été intéressants lors du Derby. Sanches pourrait donc une nouvelle fois débuter sur le banc de touche.

Maignan - Celik Fonte Botman Reinildo - Araujo Soumaré André Bamba - Yilmaz David