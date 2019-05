Ligue 1 (J37) | Le Stade de Reims à Bordeaux pour rester le meilleur grand cru classé (21 heures)

Reims, France

Si les cultures viticoles qui illustrent les deux villes sont un des deux fleurons du patrimoine français, on pourrait presque en dire autant des clubs de football de ces mêmes villes qui de par leur passé plus ou moins récent ont brillé dans le championnat français et même sur la scène européenne. Bordeaux et Reims sont deux clubs qui comptent dans le paysage, dans l'histoire, mais si on s'en tient à la période actuelle, on ne peut pas dire qu'ils entretiennent leurs blasons. Bordeaux a manqué sa saison. Européen et qualifié en poule de la Ligue Europe, les Girondins ont été inconstants en championnat, tout en multipliant les entraîneurs sur le banc : pas moins de 3 se sont succédés depuis le début du championnat. Bordeaux reste sur une série de 5 défaites consécutives et ne pourra faire beaucoup mieux que 14e au classement, et à vrai dire du côté des Girondins, on prépare déjà le prochain exercice.

Côté rémois évidemment, on ne peut pas occulter que la saison sera réussie avec un maintien acquis rapidement et assez facilement, avec notamment cette série de 13 matches sans défaites entre le 5 décembre 2018 et le 3 avril 2019. Mais la mémoire étant parfois sélective, c'est surtout la période actuelle qui préoccupe les supporters et le club : une série en cours de 7 matches sans victoire dont 4 défaites. Le vrai coup de "moins bien " de la saison que les Rémois n'arrivent pas enrayer. Ce sera encore une fois l'objectif ce samedi face à Bordeaux pour essayer enfin se redresser la tête et de finir cette saison sur une note beaucoup plus en phase avec la bilan global de l'exercice.

Pablo CHAVARRIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Johann CARRASSO (hanche), Virgile PINSON (épaule), Abdul-Rahman BABA (choix), Moreto CASSAMA (choix), Boulaye DIA (reprise), Thomas FONTAINE (choix), Ghislain KONAN (reprise), Sheyi OJO (choix), Sambou SISSOKO (choix).

