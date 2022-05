Ligue 1 (J37) : Le Stade de Reims domine Saint-Etienne et envoie les Verts dans la zone rouge (2-1)

L'enjeu a peut-être eu raison du jeu pour Saint-Etienne. Et Reims en a profité. Sur la pelouse de Stéphanois en position de barragistes, les Rémois avaient à cœur de jouer le jeu jusqu'au bout et de respecter l'équité du championnat. L'occasion aussi pour Oscar Garcia de jouer un mauvais tour à son ancien club. Ses protégés ont vite entendu le message. Si les Verts montraient ses intentions de bien faire dans les premiers instants, ils montraient aussi leur fragilité, notamment défensive. Dès la 3e minute, Mitchell Van Bergen réalisait un joli travail côté gauche. Son centre mettait la panique dans la surface des Verts. Et si Paul Bernardoni intervenait bien, il ne pouvait rien face à Marshall Munetsi qui, seul, avait bien fini.

Au pied du mur, les Stéphanois réagissaient bien. Et revenaient vite au score à la suite d'un corner que Yunis Abdelhamid ne parvenait pas à dégager. Eliaquim Mangala en embuscade, trompait Predrag Rajkovic. La suite était plus brouillonne. Face à des Verts fragiles, les Rémois n'offraient pas de grosse pression dans un match alors insipide. Les changements opérés par Oscar Garcia à la pause revigorait les Champenois. Motivé, Hugo Ekitiké causait bien du souci à la défense stéphanoise. Malheureux sur une reprise qui touchait le poteau, il connaissait plus de réussite en servant le jeune Kamory Doumbia à l'heure de jeu. Le jeune attaquant s'offrait son premier but en Ligue 1 d'une belle frappe du droit. Traumatisés, les joueurs du Forez ne s'en remettront pas. Les voilà 19e tandis que Reims s'assure la 12e place. De quoi imaginer une belle dernière fête à Delaune contre Nice qui se battra pour une place européenne..

A Saint-Etienne (stade Geoffroy Guichard), le Stade de Reims bat Saint-Etienne 2-1

Arbitre : Mr Clément Turpin

- Mangala (12e) pour St-Etienne ; Munetsi (3e), K. Doumbia (61e) pour Reims Avertissement - au Stéphanois Eliaquim Mangala (6e)

: Bernardoni - Trauco, Nadé (Dacko, 64e), Mangala, Sow (Moukoudi, 65e), Maçon - Douath, Camara, Boudebouz (Crivelli, 64e) - Khazri, Bouanga. Entr. : Pascal Dupraz Reims : Rajkovic – Locko (Busi, 46e), Abdelhamid (cap), Faes, Foket - Matusiwa, Lopy, Kebbal (Ekitiké, 46e), K. Doumbia - Van Bergen (Gravillon, 46e), Touré. Entr. : Oscar Garcia

