Ligue 1 (J37) | Le Stade de Reims en déplacement à Paris, sur les terres de son exploit de 2019 (21h)

Le 25 septembre 2019, les Rémois s'imposaient à la surprise générale au Parc des Princes (0-2) lors de la 7e journée. Un succès abouti grâce à des buts inscrits par Hassane Kamara et Boulaye Dia. Moins de 2 ans plus tard, les souvenirs demeurent mais pareil résultat parait improbable face au PSG

Personne n'osait vraiment y croire. Une victoire au Parc des Princes devant Neymar, Di Maria, Marquinhos ou Navas. Certes Kylian MBappé étant absent ce soir là, mais à cette époque, le Paris Saint-Germain perdait peu et quasiment jamais à domicile. D'ailleurs 15 jours plus tôt, les Parisiens avaient brillamment battu le Real Madrid dans ce même Parc des Princes lors de la 1ère journée de la Ligue des Champions. Ce match restera évidemment gravé pour les Rémois, l'un des plus beaux exploits du Stade de Reims dans l'ère moderne. Hassane Kamara en première période avait ouverte le score. Et alors que l'on aurait pu penser que les Rémois allaient s'enfermer au poteau de corner dans le temps additionnel, un ultime centre permettait à Boulaye Dia, d'une reprise acrobatique, de porter le score à 2 à 0.

Moins de 2 ans plus tard, les choses risquent d'être un peu différentes ce dimanche au Parc des Princes. D'abord parce qu'à la différence de la saison 2019-2020, cette rencontre arrive à deux journées de la fin, avec un impératif de victoire pour les Parisiens dans la quête du titre pendant que les Rémois n'ont plus rien à jouer. Et puis cette équipe rémoise n'a pas les mêmes caractéristiques, le même caractère non plus, et on voit mal ce Stade de Reims là bousculer le Paris Saint-Germain. Pour cette rencontre, David Guion sera privé de Dion Lopy mais pourra compter sur le retour de Moussa Doumbia.