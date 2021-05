Ligue 1 (J37) | Le Stade de Reims, impuissant, chute lourdement face au PSG (4-0)

C'est un peu l'histoire de cette saison pour le Stade de Reims. Un manque de maturité, de la fébrilité par séquences et des faits de jeu parfois contraire. Il y a eu un peu de tout cela ce dimanche soir au Parc des Princes lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Et face à un Paris SG encore engagé dans la course au titre, cela ne pardonne pas. Déjà logiquement favoris, les Parisiens n'ont ainsi pas eu à forcer leur talent pour disposer de Rémois exposés en victimes expiatoires qui a défaut de se montrer dangereux, ont tenté de résister comme ils ont pu. A un de moins.

Car très vite, Yunis Abdelhamid se rendait coupable d'une main dans la surface de réparation, contrant involontairement une frappe de Killian Mbappé. La sanction est double : penalty et carton rouge. Mené après la transformation du penalty par Neymar et orphelin de son capitaine, les Rémois ont vite compris que la soirée serait longue et compliquée. Les erreurs défensives n'aidant pas, elle le fut. Ainsi Killian Mbappé punissait sans état d'âmes une mésentente entre Thomas Foket et Wout Faes après 25 minutes, tandis que Marquinhos profitait des errements de Marshall Munetsi sur un corner après l'heure de jeu. Une ultime réalisation de l'entrant Moïse Kean finissait d'achever des Rémois qui furent bien inspirés d'assurer le maintien un peu plus tôt dans la saison. Car avec 42pts et avec une lutte acharnée en fin de classement, les équipes suiveuses reviennent fort. Il reste un match, contre Bordeaux, avant de clôturer cette saison. Il s'agira de la conclure au mieux pour la dernière à Delaune de David Guion et certainement de quelques joueurs. La fin d'une saison décidément bien particulière.

. -

A Paris (Parc des Princes), le Paris SG bat le Stade de Reims 4-0

Arbitre : Clément Turpin

: Clément Turpin Buts - Neymar (11e, sp), Mbappé (24e), Marquinhos (68e), Kean (90e) pour Paris

- Neymar (11e, sp), Mbappé (24e), Marquinhos (68e), Kean (90e) pour Paris Expulsion - du Rémois Yunis Abdelhamid (10e)

Paris : Navas - Bakker, Marquinhos (cap), Kehrer, Dagba (Pembélé 85e) – Herrera, Danilo (Paredes 76e), Draxler (Rafinha 40e), Neymar, Di Maria (Sarabia 76e) – Mbappé (Kean 76e). Entr : Mauricio Pochettino

: Navas - Bakker, Marquinhos (cap), Kehrer, Dagba (Pembélé 85e) – Herrera, Danilo (Paredes 76e), Draxler (Rafinha 40e), Neymar, Di Maria (Sarabia 76e) – Mbappé (Kean 76e). Entr : Mauricio Pochettino Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan – Cassama – Cafaro (Zeneli 56e), Munetsi, Chavalerin, Mbuku (Kutesa 82e) – Dia (Touré 71e). Entr : David Guiondsf