Ligue 1 (J37) - Dix joueurs absents pour DFCO - FC Nantes

Le DFCO reçoit le FC Nantes, dimanche 16 mai 2021, pour la 37e - et avant-dernière - journée de Ligue 1. Dijon, déjà relégué en Ligue 2 depuis plusieurs semaines, reste sur trois défaites consécutives, avec au moins trois buts concédés à chaque fois. Nantes, de son côté, vient d'enchaîner trois victoires se bat toujours pour son maintien.

Nouvelle avalanche de blessés

L'infirmerie, déjà bien pleine pour le déplacement en Anjou avec six blessés, continue de se remplir. La liste des absents s'allonge : Zagré et Boey (tendinite rotule), Benzia et Sammaritano (ischios), Lautoa et Chala (mollet), Diop (entorse cheville), Assalé (adducteurs), Ndong (raisons personnelles).

Celina toujours suspendu, retour de Coulibaly

Le DFCO va retrouver dimanche son défenseur Sénou Coulibaly, suspendu à Angers la semaine dernière pour une accumulation de cartons jaunes. Le meneur de jeu Bersant Celina, sanctionné d'un carton rouge contre Metz, doit en revanche encore purger un match de suspension.