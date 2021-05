Ligue 1 (J37) : les Lensois européens dès ce week-end à Bordeaux ?

Et si les Sang et or se qualifiaient pour l'Europe la saison prochaine dès ce week-end ? Avec les qualifications du PSG et de Monaco cette semaine en finale de la Coupe de France, la 6ème place, pour le moment propriété des Lensois, est qualificative pour l'Europa Conférence Ligue, nouvelle compétition crée à partir de la saison prochaine. En cas de victoire du Racing sur la pelouse de Bordeaux (ce dimanche à 21h), et d'une défaite de Rennes contre Monaco, les hommes de Franck Haise seront quoi qu'il arrive européen.

L'enjeu : gagner jusqu'à la fin

Après deux défaites consécutives, contre Paris (2-1) et lors du derby contre Lille (3-0) qui ont suivi leur incroyable série de 13 matchs sans défaite, les Lensois n'ont plus le droit à l'erreur si ils veulent être européens dans une semaine à l'issue de la 38ème journée. Mais Franck Haise n'a pas changé son approche du match en fonction de la qualification européenne qui tend les bras aux Lensois : "On va essayer de finir le plus haut possible mais on a cette possibilité supplémentaire et on la prend avec plaisir."

La décla' : les Lensois bien remis du derby

Défaits lourdement sur leur pelouse de Bollaert par leurs voisins lillois (3-0), est-ce que le mental des Lensois a pris un coup ? Pas selon Franck Haise. "Le match je l'avais déjà digéré au bout d'une heure, alors on a très vite basculé sur Bordeaux."

Un constat partagé par son groupe et notamment par le capitaine lensois, le défenseur central Steven Fortes : "Le score fait mal, mais quand on regarde la physionomie du match on se dit qu'on aurait peut-être pas fait le même score à 11 contre 11."

Le joueur à suivre : Ismaël Boura

En l'absence de Massadio Haïdara, toujours blessé au mollet, de Clément Michelin, suspendu après son expulsion dans le derby et d'Issiaga Sylla, qui purge son troisième et dernier match de suspension (Sotoca est également suspendu), c'est le jeune Ismaël Boura, 20 ans, qui devrait être titularisé à gauche de la défense lensoise.

Originaire de Mayotte, il a découvert le monde professionnel au début de cette saison de Ligue 1. 19 matchs plus tard, Boura va être titularisé pour la 7ème fois de la saison. "C'est quelqu'un d'explosif, de très offensif et des fois il ne prend pas le temps de poser son jeu", reconnaît Steven Fortes. a"Cette saison il est "beaucoup moins excité" mais on 100% confiance en lui." Boura est une preuve de plus que la formation lensoise a fortement contribué aux succès du Racing cette saison.

La stat' : Bordeaux à l'arrêt

Sur ses 15 derniers matchs, les Girondins n'en ont gagné que 2 (1 match nul). Ils ont notamment lourdement perdu il y a une semaine à Nantes (3-0) et sont 15ème du classement, avec seulement deux points d'avance sur les Nantais, 18ème et barragistes. C'est donc une équipe en lutte pour son maintien qui reçoit le RC Lens. Plombés par ses difficultés extra-sportives, avec le départ de King Street, l'actionnaire principal américain du club, les hommes de Jean-Louis Gasset devront au moins prendre un point en deux matchs pour sauver. Pas gagné.

La compo' (probable) de France Bleu Nord

Leca - Gradit, Badé, Médina - Clauss, Doucouré, Fofana, Boura - Kakuta - Banza, Ganago