Ligue 1 (J37). Le Stade Rennais se déplace à Monaco avec confiance et ambition

À deux journées de la fin du championnat, le suspens est présent à tous les étages de la Ligue 1. Titre, podium, places européennes et maintien : rien n'est joué ou presque pour le moment. C'est dans ce contexte que le Stade Rennais (7e), à un point des 5e et 6e places qualificatives pour l'Europe, se déplace à Monaco (3e). Les Monégasques ont un point d'avance sur la quatrième place, et deux de retard sur la troisième. Ils disputent une finale de Coupe de France contre Paris mercredi prochain.

Des Rennais confiants et ambitieux

S'ils n'ont plus gagné depuis deux matchs, les Rouge et Noir ont emmagasiné de la confiance à la faveur d'un match plein face à Paris la semaine dernière (1-1) comme l'exprime Faitout Maouassa : "Oui, mais il n'y a pas eu que Paris comme bonne prestation. Après c'est vrai que ce match là contre le PSG c'était un bon match collectivement. Malheureusement, on a pas pris les trois points mais ce qu'on a montré au niveau de l'envie, de l'engagement et de la qualité, c'est vrai qu'il faut prendre exemple là-dessus."

Mais en face, c'est la meilleure équipe sur la deuxième moitié de saison de L1 qui se présente pour les hommes de Bruno genesio. "C'est vrai que cette équipe est impressionnante physiquement mais pas seulement, détaille le coach. Il y a aussi tactiquement des choses très intéressantes dans cette équipe. Ils ont corrigé leurs défauts défensifs du débuts de saison. Ils ont des attaquants très complémentaires quelques soient ceux qui débuteront. Il y a aussi dans cette équipe, à l'image de leur entraîneur, une sorte de confiance, de sérénité et d'humilité qui se dégage. On va tout faire pour contrecarrer ça dimanche mais c'est une des plus belles équipes à voir jouer du haut de tableau. Je pense qu'offensivement ils montrent des choses très intéressantes, ils ont un système un peu hybride selon qu'ils soient en phase offensive ou défensive... Il y a beaucoup de très bonnes choses dans cette équipe."

Mais que l'on ne s'y trompe pas : s'ils seront "vigilants", les Rennais se présentent sur le rocher sans peur affirme Bruno Genesio : "On sait qu'on a les qualités pour les mettre en difficulté. J'ai un groupe qui répond bien à ce genre de matchs, ils l'ont montré régulièrement avec la pression. On y va avec de la confiance, bien sûr aussi de la vigilance et le respect de cet adversaire qui fait un parcours extraordinaire, mais on va là-bas avec la confiance et l'ambition de jouer sur nos forces."

Lens et Marseille dans le viseur

Même si Lens gagne à Bordeaux et Marseille l'emporte contre Angers dimanche soir, un nul suffira à Rennes sur le Rocher pour être toujours dans la course à la cinquième place avant la dernière journée de championnat. Mais les Rouge et Noir surveilleront avec attention leurs concurrents le soir du match. "On ne se tiendra pas informés dès la mi-temps, confesse Bruno Genesio. Je pense que c'est trop tôt. Par contre sur la fin de match, je souhaite être informé de l'évolution des scores sur les autres stades, parce que ça peut avoir une influence sur notre façon de jouer. Mais savoir ça à la mi-temps c'est trop tôt, et avant les dix dernières minutes ça sera trop tôt aussi."

Rendez-vous ce dimanche soir dès 20h45 pour vivre ce match et les résultats en direct des concurrents de Rennes sur France Bleu Armorique.