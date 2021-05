Ligue 1 (J38) : face à Monaco, l'Europe ou rien pour le RC Lens

Dernière journée de Ligue 1 pour le RC Lens. Face à des Monégasques qui luttent pour une place en Ligue des Champions l'an prochain (voir pour le titre), les Sang et or eux vont tenter de conserver leur 6ème place synonyme de qualification européenne. Réponse ce dimanche soir à 21 heures.

Au match aller en Principauté, les Sang et or avait facilement battu Monaco 3 à 0

Bien finir la saison. C'est ce que martèlent depuis une semaine les Lensois. Après leur troisième défaite consécutive à Bordeaux (3-0), le Racing va tenter de renouer avec la victoire lors du dernier acte de la saison, ce dimanche soir (21 heures), en recevant Monaco. L'objectif des Sang et or est clair : se qualifier pour la Coupe d'Europe et finir au moins 6ème. Mais la tâche sera rude, face à des Monégasques encore en lutte pour finir parmi les trois premiers de Ligue 1.

Côté lensois, Clément Michelin sera absent, pas suffisamment remis d'une blessure au genou. Gaël Kakuta, blessé à l'orteil en début de semaine, débutera la rencontre sur le banc. Massadio Haïdara revient lui de blessure et sera titulaire. Florian Sotoca et Issiaga Sylla font eux aussi leur retour après suspension.

L'enjeu : finir Européen

"Quand on est compétiteur, on a envie d'aller jusqu'au bout", disait Franck Haise ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur lensois sait que la victoire face à Monaco est impérative pour conserver cette sixième place synonyme de qualification pour la première édition de l'Europa Conférence Ligue la saison prochaine. La Ligue Europa reste, avec un concours de circonstance, encore accessible. En cas de résultat nul ou de défaite, il faudra compter sur un mauvais résultat de Rennes pour espèrer quitter la saison 2020-2021 avec l'Europe en poche.

Lens est 5ème et qualifié en Europa Ligue si :

Lens gagne contre Monaco, Marseille perd à Metz et Lens réussi a dépasser Marseille à la différence de buts (+1 pour Lens, +7 pour Marseille)

Lens est 6ème et qualifié en Europa Conférence Ligue si :

Lens gagne contre Monaco

Lens fait match nul contre Monaco mais Rennes perd contre Nîmes

Lens perd contre Monaco mais Rennes perd contre Nîmes

La décla' : quoi qu'il arrive, la saison est réussie ?

C'est la première fois de la saison que les Sang et or enchaînent trois défaites consécutives (à Paris, face à Lille et à Bordeaux). Mais même en cas de résultat négatif face à Monaco, les Lensois veulent retenir quoi qu'il arrive leur beau parcours cette saison. "Ça laisserait un goût amer, c'est sûr, mais il faudra pas tout remettre en question", affirme le capitaine lensois Yannick Cahzac. Meilleur promu en Europe, à la Gaillette tout le monde assure qu'une 7ème place finale sera un bon résultat. "Dimanche soir il faudra regarder l’analyse de 38 journées et pas des trois dernières journées et peut être que la déception sera moins grande", explique Franck Haise.

Le joueur à suivre : Florian Sotoca

De retour après sa suspension d'une rencontre pour accumulation de cartons jaunes, le deuxième meilleur buteur lensois de la saison, avec 8 buts. sera, sauf blessure de toute dernière minute, titulaire à la pointe de l'attaque aux côtés d'Ignatius Ganago. Moins en verve qu'en première partie de saison, il n'a plus marqué sous les couleurs sang et or depuis le 3 mars contre Saint-Etienne, même si une blessure au mollet l'a tenu éloigné des terrains en avril. Pour lui, c'est peut-être le bon moment pour marquer à nouveau. La qualification européenne serait belle pour le Narbonnais. Il y a 5 ans, il jouait en Nationale 2 avec Grenoble.

La stat' : Les Lensois prennent à chaque fois un but

13 matchs consécutifs avec au moins un but encaissé. C'est la statistique peu flatteuse pour la défense lensoise. C'est encore pire sur les trois dernières rencontres, où le Racing a pris 8 buts. La solidité défensive sera l'une des clés du match face à Monaco pour Franck Haise : "Si on est pas solide contre Monaco, on va souffrir". De leur côté les Monégasques ont encaissés uniquement 5 buts sur leur douze dernières rencontre. "Ce qu'ils ont fait cette année, c'est top niveau", confie un Franck Haise admiratif de son homologue Niko Kovac.