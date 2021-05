Ligue 1 (J38) : face à Nîmes, le Stade Rennais joue la réussite de sa saison

L'objectif fixé en début de saison tient toujours : obtenir une quatrième qualification européenne consécutive pour le Stade Rennais, ce qui serait un marqueur historique pour le club. Mais avant cette dernière journée de Ligue 1, les Rouge et Noir n'ont pas leur destin en mains. Face à Nîmes, déjà relégué en L2 et qui pourrait voir son actionnaire se désengager du club dans les jours à venir, Rennes devra faire mieux que le RC Lens, qui reçoit Monaco (3e), pour ravir la 6e place synonyme d'Europa Conference League aux Artésiens.

Conclure en beauté la saison marathon

Face à Nîmes, Rennes disputera ce dimanche (21h) au Roazhon Park son 45e match officiel de la saison. Faite de cycles positifs et négatifs, la réussite de cette saison se jouera donc sur un match et sur l'espoir d'une contre-performance lensoise. Ce match, les Rennais l'abordent sereinement assure Bruno Genesio : "De la confiance et du calme, c'est un parfait résumé de ce qui nous a animé cette semaine. On doit jouer ce match pour le gagner tout en sachant qu'on dépend d'un autre match. On doit tout faire pour remplir l'objectif du début de saison, même si on est pas maîtres de notre destin. Donc on se concentre sur nous."

Dans ce contexte, pourra-t-on dire de cette saison qu'elle est réussie si Rennes finit 6e, et à l'inverse qu'elle est ratée en cas d'échec ? Le coach rennais répond : "Oui, on peut le résumer comme ça. Après je ne dirai pas que c'est une saison ratée, il y a quand même eu plein de bonnes choses cette saison : une participation à la Ligue des Champions, ce qui est très important dans l'histoire du club, il y a eu un très très bon début de saison où le Stade Rennais a été leader... Evidemment il y a aussi eu des moments plus difficiles. On verra à quelle place on termine, de toute façon ce sera la place qu'on mérite. Sur 38 journées, il n'y a pas de hasard."

Rennes en 4-4-2 face à Nîmes

En l'absence de Damien Da silva et Flavien Tait, suspendus, Rennes jouera en 4-4-2, comme lors de la deuxième mi-temps face à Monaco. Martin Terrier et Serhou Guirassy devraient être alignés en pointe, soutenus par Bourigeaud, Doku, Camavinga et Nzonzi. Hamari Traoré sera capitaine, un rôle qu'il pourrait tenir la saison prochaine sur les bords de Vilaine après le départ annoncé de Da Silva pour Lyon.

