Ligue 1 (J38) | Le Stade de Reims clôt un chapitre par une ultime défaite contre Bordeaux (1-2)

Le rideau est donc tombé sur cette saison. Un exercice 2020-21 éreintant, particulier et qui signe la fin d'un cycle. Pour terminer le chapitre qui a vu David Guion durant quatre années sur le banc, les Rémois avaient à coeur de conclure sur une bonne note, encouragés par plusieurs supporters venus remercier les Rouge et Blanc à leur arrivée au stade.

Et la soirée commençait idéalement pour les Rouge et Blanc. Dans un match ouvert, Thomas Foket adressait un centre parfait au quart d'heure de jeu pour El Bilal Touré dont la détente et le sens du timing lui permettait de tromper Benoît Costil. En gestion, les Marnais conservaient le ballon et étaient proches d'un second but lorsque Nathanaël Mbuku poussait le gardien girondin à une belle parade. A l'affût, El Bilal Touré ne parvenait pas à cadrer sa reprise. Face à un adversaire à sa portée, les Rémois laissent tout de même quelques signes de fragilité défensive. Si Predrag Rajkovic a sauvé les siens plusieurs fois, il s'est montré impuissant devant la reprise de Yacine Adli à la suite d'un coup-franc mal dégagé. De quoi se quitter dos à dos à la pause.

Sur un faux-rythme, la seconde période offre un match pauvre en occasions. En difficulté sur le marquage sur coup de pied arrêté, le Stade de Reims cède une seconde fois juste avant l'heure de jeu, tandis que Kwateng s'élève plus haut que ses vis-à-vis rémois. Mené, Reims ne reviendra pas malgré le but de Boulaye Dia, logiquement refusé pour une main préalable. Les entrées de Kaj Sierhuis et Arber Zeneli, trop discrets, n'auront rien changé. L'histoire de David Guion se conclut par un revers. Une dernière fausse note qui ne doit pas faire oublier la belle mélodie proposée par le coach rémois, son staff et ses joueurs durant quatre saisons. Place désormais à un nouveau chapitre de l'histoire du Stade de Reims, avec Oscar Garcia sur le banc.

A Reims (stade Delaune), Bordeaux bat le Stade de Reims 2-1

Mi-temps : 1-1

1-1 Arbitre : Jérôme Brisard

: Jérôme Brisard Buts - Touré (15e) pour Reims ; Adli (44e), Kwateng (58e) pour Bordeaux

- Touré (15e) pour Reims ; Adli (44e), Kwateng (58e) pour Bordeaux Avertissements - au Rémois Kaj Sierhuis (92e) ; au Bordelais Kwateng (92e)

- au Rémois Kaj Sierhuis (92e) ; au Bordelais Kwateng (92e) Reims : Rajkovic – Foket (Doucouré, 85e), Faes, Maresic, Konan – Cassamá, Chavalerin (cap), Doumbia (Kutesa 60e), Mbuku (Zeneli, 70e) - Dia, Touré (Sierhuis, 71e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Foket (Doucouré, 85e), Faes, Maresic, Konan – Cassamá, Chavalerin (cap), Doumbia (Kutesa 60e), Mbuku (Zeneli, 70e) - Dia, Touré (Sierhuis, 71e). Entr. : David Guion Bordeaux : Costil (cap) – Sabaly, Poundje (Zerkane, 85e), Koscielny (Cap.), Kwateng, Bessile – Adli, Lacoux (Traore, 65e), Basic (Sissokho 80e) – De Preville (Oudin, 46e), Hwang (Mara, 65e). Entr. : Jean-Louis Gasset

