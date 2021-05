Ligue 1 (J38) | Le Stade de Reims reçoit Bordeaux avec la volonté de terminer la saison en beauté (21h)

On a beaucoup parlé ces derniers jours du départ de l'entraîneur du Stade de Reims, David Guion, qui dirigera ce dimanche son dernier match après 9 ans passés au club. Mais ce ne sera pas le seul départ. Son fidèle adjoint, Stéphane Dumont, un autre pilier essentiel de la réussite rémoise, va également tirer sa révérence. Plusieurs joueurs aussi devraient quitter le club à l'issue de la saison comme le gardien Predrag Rajkovic, mais aussi Boulaye Dia ou encore Nathanaël Mbuku. Cette rencontre n'aura pas d'enjeux vitaux, Reims et Bordeaux se maintiendront en Ligue 1 à l'issue de la saison. Seul un scénario aussi improbable que surréaliste pourrait envoyer les Bordelais en barrage. Il n'en sera rien. Reste qu'un succès pourrait permettre à l'une des deux équipes d'aller chercher une 12e place, ce qui côté rémois, serait un beau reflet de cette saison il est vrai un peu plus difficile que les précédentes. Pour cette rencontre, l'entraîneur rémois sera privé de son capitaine Yunis Abdelhamid ainsi que Marshall Munetsi, les deux sont suspendus. Mathieu Cafaro et Dion Lopy sont blessés.

A noter que pour ce dernier match, toujours à huis clos, les supporters rémois se sont donnés rendez-vous devant le Stade Delaune pour accueillir le bus des joueurs qui arrivera sur place autour de 19h30.

