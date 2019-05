Ligue 1 (J38) | Le Stade de Reims termine en apothéose face au PSG (3-1) et 8e du championnat

Dans un chaudron comme Delaune aimerait à le vivre plus souvent, le Stade de Reims a clôturé une saison réussie par une rencontre exceptionnelle face au champion de France. Les Rémois ont réussi leur retour en Ligue 1 et ce succès face aux Parisiens lui donne un peu plus de relief.

Difficile de rêver meilleur épilogue. Au sein d'un stade comble, le Stade de Reims aura terminé sa belle saison par une prestation XXL contre un Paris Saint-Germain qui semblait pourtant décidé à ne pas terminer en roue libre. C'était sans compter la détermination et l'intensité proposée par des Rémois montés en régime minutes après minutes pour tomber dans l'euphorie. Les premières minutes étaient pourtant oppressantes. Avec la possession du ballon, les Parisiens proposaient d'abord une occupation haute du terrain sans jamais se montrer dangereux. Face au bloc rémois, les Parisiens s'agacent et déjouent. L'idéal pour offrir confiance et liant à des Rouge et Blanc galvanisés. Peu à peu, les protégés de David Guion gagnent du terrain, et si Moussa Doumbia trouvait la transversale, Rémi Oudin, lui, décalait parfaitement Abdul Rahman Baba. Le latéral prêté par Chelsea débordait parfaitement et trompaitGianluigi Buffon en bout de course.

La réaction parisienne est timide, et le retour de vestiaires ne change pas grand chose. Reims, lui, continue de mettre de l'intensité et de gagner les duels. A tel point que Mathieu Cafaro embrasait Delaune d'un tir croisé qui trompait une seconde fois le gardien du PSG. A l'orgueil, Kilian Mbappé relançait la rencontre, convertissant en but, l'excellente remise de la tête d'Edinson Cavani. De quoi offrir quelques frissons en fin de match. Dominateurs, les Parisiens ne semblaient pourtant pas en mesure de revenir. Et tandis que la saison semble dicter son verdict, Marvin Martin et Pablo Chavarria entraient comme pour clore une belle histoire. Une aventure qui se termine par un ultime feu d'artifice, lorsque l'attaquant argentin jouait seul un ballon abandonné sur le côté gauche. Parti pour un ultime duel sous le maillot rémois, Chavarria dribblait Buffon et poussait le ballon dans le but, comme pour boucler une histoire déjà si belle. En s'imposant 3-1 face au PSG, le Stade de Reims clôt une saison plus que réussie par un dernier exploit qui offre une 8e place finale en Ligue 1, et l'espoir d'un avenir encore plus radieux.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat le Paris SG 3-1

Mi-temps : 1-0

Spectateurs : 20.299

Arbitre : M. Nicolas Rainville

Pelouse : excellente

: excellente Buts : Baba (36e), Cafaro (56e), Chavarria (94e) pour Reims ; Mbappé (59e) pour Paris

Baba (36e), Cafaro (56e), Chavarria (94e) pour Reims ; Mbappé (59e) pour Paris Avertissements - aux Rémois Tristan Dingomé (15e), Rémi Oudin (16e) et Edouard Mendy (80e) ; au Parisien Julian Draxler (44e).

aux Rémois Tristan Dingomé (15e), Rémi Oudin (16e) et Edouard Mendy (80e) ; au Parisien Julian Draxler (44e). Reims : Mendy – Baba, Abdelhamid, Disasi, Kamara – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Zeneli, 70e), Doumbia, Cafaro (Chavarria, 75e), Oudin (Martin, 84e). Entr. : David Guion

: Mendy – Baba, Abdelhamid, Disasi, Kamara – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Zeneli, 70e), Doumbia, Cafaro (Chavarria, 75e), Oudin (Martin, 84e). Entr. : David Guion Paris : Buffon - Kurzawa (Choupo-Moting, 90e), Kehrer, Marquinhos (cap), Meunier, Verratti, Paredes (Bernat, 79e), Draxler (Alves, 66e), Di Maria, Cavani, Mbappé. Entr. : Thomas Tuchel

