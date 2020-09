Ligue 1 (J4) : le DFCO veut trouver le "déclic" et lancer sa saison face à Strasbourg

Le DFCO en quête d'un premier point en Ligue 1 dans cette saison 2020/2021. Il serait bon de le (les?) prendre à l'extérieur face à Strasbourg, dimanche 20 septembre 2020, pour la 4e journée. Les Alsaciens du Racing, eux non plus, n'ont pas encore marqué le moindre point en championnat, avant cette confrontation entre le 19e et le 20e. Un match qui sera à suivre en intégralité à partir de 14h45 sur France Bleu Bourgogne - coup d'envoi 15 heures.

"Je regarde Koh Lanta avec mes enfants, dés que tu arrives à faire le feu tout s'embrase et ça marche bien"

Avec trois défaites en trois matchs, le DFCO fait l'un des pires débuts de saison possible. La saison passée, le club dijonnais avait perdu ses quatre premiers matchs de la saison - et avait gagné son premier match à la 8e journée contre Reims. "Je sais l'importance de ces premiers points. C'est primordial pour donner confiance au groupe, indique l'entraîneur du DFCO Stéphane Jobard, qui croit aux vertus du "déclic". Il va falloir me donner des signes encourageants, peu importe l'âge, peu importe l'expérience. Je regarde Koh Lanta avec mes enfants, dés que tu arrives à faire le feu tout s'embrase et ça marche bien. J'espère que je trouverais la personne dans mon équipe qui mettra le feu à mon groupe". Ce ne sera pas Diop, blessé à la cheville, mais peut-être Mounir Chouiar, qui fait son retour dans le groupe, lui qui était absent contre Brest pour cause de covid.

Stéphane Jobard pas menacé

Avec ce mauvais début de saison, certains supporters réclament déjà du changement. Alors Stéphane Jobard, le coach du DFCO qui entame sa deuxième saison à la tête du club est-il en danger ? Pas du tout nous répond son président Olivier Delcourt, qui lui donne "toute sa confiance".

Stéphane Jobard n'est pas menacé à la tête du DFCO selon le président Olivier Delcourt Copier

Un match rugueux ?

A quel type de match va-t-on assister entre ces deux équipes qui n'ont marqué chacune qu'un seul but cette saison ? Le latéral du droit du DFCO Fouad Chafik s'attend à "un match assez fermé" : "Ils ont des gros gabarits, ça va être un match assez âpre à disputer". Son entraîneur Stéphane Jobard s'est également montré élogieux à propos des Alsaciens, qui ont eu une préparation gâchée par dix cas de coronavirus dans l'effectif : "Il y a de la qualité, des associations que j'aime beaucoup, c'est une équipe qui m'a impressionné sur le potentiel athlétique. Ils peuvent tout nous proposer, changer de système, mettre plus ou moins d'attaquants. Il y a de la qualité à tous les étages". Une victoire du DFCO à la Meinau serait en tout cas historique : les "Rouges" n'ont pour l'instant jamais réussi à s'imposer à Strasbourg. Comment on dit "Il faut bien une première fois" en Alsacien ?