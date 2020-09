LIGUE 1 (J4) | Le Stade de Reims à Metz pour tenter de confirmer sa semaine européenne (15 h)

Ce sera donc le troisième déplacement consécutif pour les Rémois en une semaine. Un enchaînement assez rare pour les clubs de Ligue 1, encore plus rare quand il s'agit d'en faire quatre avec celui qui attend le Stade de Reims en Hongrie ce jeudi, lors du 3e tour de qualification de la Ligue Europa. Reims qui sera en quête d'un premier succès en Ligue 1 après celui ramené de Suisse jeudi dernier face au Servette FC. Au delà des intentions et des statistiques, il va surtout falloir retrouver des contenus de matchs cohérents et beaucoup plus fournis pour espérer faire mieux dans ce championnat. Lors des trois derniers matches face à Lille, Angers et le Servette FC, si on a pu apercevoir quelques bribes de mouvement plutôt encourageants, c'était bien insuffisant pour espérer exister. Les prestations ne sont pas bonnes, même si les résultats ne se jouent souvent à rien. Cette jeune équipe rémoise en pleine maturité a certes besoin de temps, mais il y a déjà une exigence de points pour ne pas trop se faire décrocher et parler trop vite de maintien en s'enfonçant dans des eaux peu fréquentables. Un besoin d'autant plus urgent qu’après ce match à Metz, les Rémois vont devoir enchaîner par la réception du Paris Saint-Germain à Delaune et un déplacement à Rennes. On a connu meilleur calendrier. A noter pour ce match face à Metz, le retour du capitaine Yunis Abdelhamid.

