Ligue 1 (J4) : Le Stade de Reims concède un nul frustrant contre Lyon (1-1)

Les Rémois sont décidément mal payés. Auteur d'une très bonne prestation durant près d'une heure, le Stade de Reims devra se contenter d'un point face à Lyon. En soi, le résultat face à une telle équipe n'est pas infamante. Mais le scénario peut, une fois de plus, laisser bien des regrets. Les premières minutes étaient certes rhôdaniennes. Privant les Rémois du ballon, les Lyonnais campaient dans le camp adverse sans toutefois se montrer réellement dangereux. Si bien que peu à peu, les locaux sortaient de mieux en mieux, profitant des appels de Junya Ito et Folarin Balogun. A plusieurs reprises, l'international japonais a inquiété le gardien lyonnais. Il était finalement récompensé à la 24e minute, lorsque Maxime Busi, de la droite, lui adressait un centre parfait. La belle détente et le coup de tête décroisé de Ito a fait la différence face à un Rémy Riou pantois.

La réaction lyonnaise est timide, bien aidée par un pressing rémois de tous les instants. Gênés, les visiteurs subissaient les contres percutant rémois. Il s'en fallait même de peu que les Rémois ne bénéficie d'un penalty. Mais Folarin Balogun exagérait un peu trop sa chute pour tromper l'arbitre du jour. Le retour des vestiaires est du même calibre. Reims ne faiblit pas et l'entrée de Jens Cajuste offre des sueurs supplémentaires aux Lyonnais. Mais un tacle mal maîtrisé de Dion Lopy pousse Jérémy Stinat à sortir le carton rouge. Une expulsion qui vaudra l'ire du Président Jean-Pierre Caillot après le match. Réduit à dix, le Stade de Reims a longtemps résisté face aux assauts adverses. A force de plier, ils ont fini par craquer. Bien servi par Rayan Cherki, Moussa Dembélé montait plus haut qu'Andreaw Gravillon au duel aérien et plaçait lui aussi une tête imparable pour un Patrick Pentz jusque là impeccable. Le gardien rémois a d'ailleurs été décisif dans une fin de match délicate. Reims ne prend qu'un point cette fois, mais il a montré une fois de plus des qualités qui devraient faire décoller le club prochainement. Pourquoi pas à Angers, dès mercredi.

