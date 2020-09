Pour la troisième fois de suite en Ligue 1, le Stade de Reims sort bredouille d'un match qui laissera des regrets. En progrès dans le jeu, les Rémois ont payé dimanche leur indiscipline et leur fragilité défensive. Un manque de sérénité qui doit alerter à défaut de faire paniquer.

Ligue 1 (J4) | Le Stade de Reims craque dans les dernières minutes et s'incline à Metz (2-1)

A l'image de Thomas Foket, dominé dans ce duel aérien, les Rémois ont souffert et ont fini par céder en fin de match

Le sourire n'est pas resté longtemps sur le visage des Rémois. Qualifiés au 3e tour de qualification de l'Europa League et comptant sur le retour de son capitaine, Yunis Abdelhamid en défense, les Rémois abordaient le déplacement à Metz ce dimanche avec ambition. Une envie vite répercutée sur le terrain. Face à des Messins friables défensivement, Arber Zeneli tentaient plusieurs fois d'inquiéter le gardien adverse. Mais Alexandre Oukidja restait vigilant. Pire, les Rémois se faisait surprendre à la suite d'un coup-franc évitable que Ibrahima Niane convertissait en but d'une belle tête.

Un coup dur que les protégés de David Guion avaient du mal à encaisser. Fragilisés, les Rémois n'abdiquaient pas et retrouver une allure plus fringante en fin de mi-temps. Des efforts récompensés par le penalty provoqué par Thomas Foket et transformé par Boulaye Dia. Le retour des vestiaires offraient également de l'espoir aux Marnais, jusqu'à ce départ d'Ibrahima Niane dans la profondeur que Marshall Munetsi retenait irrégulièrement. Une faute qui lui vaut, en tant que dernier défenseur, une expulsion logique.

A dix, les Rémois ont laissé le ballon à leur hôte du jour et se sont attachés à bien défendre. Une mission bien accomplie jusqu'à la 88e minute. Pris sur son côté, Thomas Foket laissait Yade centrait pour Niane, tandis que Yunis Abdelhamid était pris de vitesse au marquage. Predrag Rajkovic est battu, Reims aussi, pour la 3e fois de suite en Ligue 1. Des signaux d'autant plus cruels que Paris et Rennes sont au programme du Stade de Reims lors des deux prochaines journées. Ajoutez à cela au moins un déplacement en Hongrie jeudi. Le programme est chargé. Il suffira d'un exploit pour relancer la machine...

A Metz (Stade Saint-Symphorien)

Mi-temps : 1-1

: 1-1 Arbitre : Mr Johan Hamel

: Mr Johan Hamel Pelouse : bonne

: bonne Buts - Niane (19e, 88e) pour Metz ; Dia (42e sp) pour Reims

- Niane (19e, 88e) pour Metz ; Dia (42e sp) pour Reims Avertissements - aux Messins Farid Boulaya (44e) ; aux Rémois Yunis Abdelhamid (17e) et Moreto Cassam (27e), Ghislain Konan (48e), Mathieu Cafaro (53e)

Exclusion - du Rémois Marshall Munetsi

- aux Messins Farid Boulaya (44e) ; aux Rémois Yunis Abdelhamid (17e) et Moreto Cassam (27e), Ghislain Konan (48e), Mathieu Cafaro (53e) - du Rémois Marshall Munetsi Metz : Oukidja - Udol, Boye, Bronn, Centonze, Pajot (Tchimbembe, 81e), Maiga, Angban (Ambrose, 62e), Boulaya, Niane, Nguette (71e). Entr. : Vincent Hognon

: Oukidja - Udol, Boye, Bronn, Centonze, Pajot (Tchimbembe, 81e), Maiga, Angban (Ambrose, 62e), Boulaya, Niane, Nguette (71e). Entr. : Vincent Hognon Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Munetsi (Maresic, 53e), Foket – Chavalerin, Cassama, Berisha (Sierhuis, 90e), Zeneli (Kutesa, 68e), Cafaro (Touré, 68e), Dia. Entr. : David Guion

