Lourdement battus à Amiens (1-4), les Rémois vont tenter de se relancer sur leur pelouse face aux Héraultais. Il s'agira de retrouver les valeurs qui ont fait la réussite du début de saison et qui avaient permis de battre Nice et Lyon.

Rémi Oudin et Edouard Mendy ici face à Lyon le 17 août dernier.

Reims, France

Difficile de vivre pire scénario que celui de la semaine dernière à Amiens. La claque reçue en Picardie (1-4) a fait entrer le Stade de Reims dans la réalité de la Ligue 1. Avec bien sûr ces faits de jeu et l'expulsion de Romain Métanire après arbitrage video, le but refusé à Pablo Chavarria toujours avec l'aide de la vidéo. Mais il n'y a pas eu que ces vents contraires qui ont pénalisé l'équipe rémoise. A Amiens, les hommes de David Guion ont mis beaucoup moins d’ingrédient que lors des deux premiers rendez-vous de la saison qui les a vu s'imposer deux fois. Une leçon à retenir au moment où se présente Montpellier au Stade Delaune. Reims pourra compter sur sa nouvelle recrue, Shéyi Oko, prêté par Liverpool. Mais sera privé de son capitaine Marvin Martin qui s'est blessé aux adducteurs à l'entraînement et qui est forfait pour cette rencontre.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Thomas FONTAINE, Hassane KAMARA, Ghislain KONAN.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Virgile PINSON, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Moussa DOUMBIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Marvin MARTIN (adducteur), Patrick BAHANACK (choix), Hendrick CAKIN (instance de départ), Tristan DINGOME (reprise), Björn ENGELS (entraînement), Thomas FOKET (entraînement), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Romain METANIRE (suspension), Anatole NGAMUKOL (instance de départ).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour la venue de @MontpellierHSC à Delaune.@sheyi_ojo est là - Marvin Martin est blessé

Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce samedi à partir de 19h30 #SDRMHSC#FBsportpic.twitter.com/ytzPrVZZf4 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) August 31, 2018

