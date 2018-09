Les défaites encourageantes n'existent pas. Aussi prometteuse soit-elle, la prestation rémoise samedi soir n'aura ramené aucun point à l'issue de sa 4e sortie en Ligue 1. La faute à un des rares débordements de Gaétan Laborde à l'entrée du dernier quart d'heure. Ambroise Oyongo s'est alors parfaitement couché à la réception du centre au second poteau pour croiser sa frappe et envoyer le ballon dans le filet opposé d'Edouard Mendy. Avant ça, le gardien rémois n'aura pas connu de grandes frayeurs, si ce n'est sur corner, en première période, lorsque Pedro Mendes, de la main, envoie le cuir sur le poteau.

Les montants, les Rémois aussi les ont touché. Peu après l'heure de jeu, Moussa Doumbia, souvent dangereux, dynamitait l'arrière-garde montpelliéraine avant de servir Pablo Chavarria en retrait, dont la frappe, touchée par Daniel Congré est donc repoussée par la transversale. Malheureux, l'attaquant argentin verra aussi sa tête décroisée repoussée avant la pause. Les tentatives de Xavier Chavalerin et Hyun-Jun Suk n'ont pas connu meilleures réussites. Et les entrées de Sheyi Ojo et Virgile Pinson sont restées veines. Les ingrédients étaient pourtant intéressants. Discipline, combativité, concentration... Il aura fallu d'une fois. C'est aussi ça la Ligue 1. L'apprentissage est cruel, mais il offre des perspectives encore joyeuses.

A Reims (Stade Delaune), Montpellier bat le Stade de Reims 1-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 12042

: 12042 Arbitre : M. Jérémy Stinat

M. Jérémy Stinat Pelouse : moyenne

: moyenne Temps : sec

: sec But - Oyongo (77e) pour Montpellier

Oyongo (77e) pour Montpellier Reims : Mendy - Konan, Abdelhamid, Fontaine, Mbemba - Romao, Chavalerin, Cafaro (Ojo, 78e), Doumbia (Pinson, 85e), Oudin (Suk, 73e), Chavarria. Entr. : David Guion

: Mendy - Konan, Abdelhamid, Fontaine, Mbemba - Romao, Chavalerin, Cafaro (Ojo, 78e), Doumbia (Pinson, 85e), Oudin (Suk, 73e), Chavarria. Entr. : David Guion Montpellier : Lecomte - Aguilar, Hilton, Congré, Mendes, Lasne (Le Tallec, 70e), Oyongo, Skhiri, Mollet (Molly, 86e), Laborde (Sambia, 84e), Delort. Entr. : Michel Der Zakarian

Selon vous quel a été le meilleur joueur du @StadeDeReims contre @MontpellierHSC ? #SDRMHSC#FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) September 1, 2018

VIDEO | La réaction de l’entraîneur du @StadeDeReims David Guion après la défaite à domicile face à Montpellier (0-1) #SDRMHSC#FBsportpic.twitter.com/N3rlb7v4Bk — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) September 1, 2018

VIDEO | La réaction du défenseur du @StadeDeReims Yunis Abdelhamid après la défaite à domicile face à Montpellier (0-1) #SDRMHSC#FBsportpic.twitter.com/ZhLT2OxVj0 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) September 1, 2018

VIDEO | La réaction du milieu de terrain du @StadeDeReims@CafaroMathieu après la défaite à domicile face à Montpellier (0-1) #SDRMHSC#FBsportpic.twitter.com/cXT4P8ObY5 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) September 1, 2018