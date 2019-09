Ligue 1 (J4) | Le Stade de Reims fait plier Lille (2-0) et intègre le top 10 avant la trêve

Reims, France

C'est devenu une habitude que de le rappeler. Mais le Stade de Reims a du caractère et apprend vite. Frustré du revers en Bretagne le week-end passé, les Rémois avaient à coeur de montrer un meilleur visage, plus efficace ce dimanche contre Lille, vice-champion de France en titre. Mais malgré 15 bonnes minutes et la possibilité pour Axel Disasi d'ouvrir le score, rien ne sera finalement marqué à l'issue d'une première période vite devenue insipide. Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir s'accumuler des faits de jeu, globalement profitables aux Rémois. D'abord sur une faute du Lillois Yusuf Yazici sur Boulaye Dia, qui lui vaut logiquement un carton rouge.

A 10 contre 11, Lille ne désarme pas, mais finit par se rendre coupable d'une faute sur Moussa Doumbia dans la surface. Si Eric Wattelier décidait d'abord de laisser jouer, il reviendra finalement sur sa décision à l'appel de la VAR tandis que son écran de contrôle était en panne. Faisant confiance aux hommes qui lui parlaient dans l'oreillette, l'arbitre désignait finalement le point de penalty dans une situation autant confuse qu'inédite. Le Stade de Reims ne s'en laisse pas compter et transforme l'offrande. La fin de match reste tendue et engagée, jusqu'à un nouveau coup-franc le long de la touche près du poteau de corner dans les dernières minutes. Botté par Rémi Oudin, le ballon ne trouve personne et finit sa course dans les filets de Mike Maignan. L'affaire est ainsi pliée. Un dernier penalty lillois offre des frissons au stade. Mais la parade Predrag Rajkovic fait définitivement chavirer Delaune. Avec une réussite retrouvée, le Stade de Reims peut aborder la trêve internationale dans la plus grande des sérénités.

-

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Lille 2-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 14477

: 14477 Arbitre : M. Eric Wattelier

M. Eric Wattelier Pelouse : excellente

: excellente Buts - Doumbia (72e, sp), Oudin (90e) pour Reims

Doumbia (72e, sp), Oudin (90e) pour Reims Avertissements - aux Rémois Alaixys Romao (36e), Moussa Doumbia (78e), Xavier Chavalerin (87e) ; au Lillois Yusuf Yazici (40e et 52e)

aux Rémois Alaixys Romao (36e), Moussa Doumbia (78e), Xavier Chavalerin (87e) ; au Lillois Yusuf Yazici (40e et 52e) Expulsion : du Lillois Yusuf Yazici (52e)

: du Lillois Yusuf Yazici (52e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Disasi, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Doumbia (Munetsi 84′), Dingomé (Mbuku 65′), Oudin, Dia (Nkada 78′). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Disasi, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Doumbia (Munetsi 84′), Dingomé (Mbuku 65′), Oudin, Dia (Nkada 78′). Entr. : David Guion Lille : Maignan – Bradaric, Fonte (cap), Djalo (Gabriel 57′), Celik – Sanches, André (Soumaré 85′), Bamba, Ikoné (Araujo 70′), Yazici – Osimhen. Entr. : Christophe Galtier

-

-