Ligue 1 (J4) | Le Stade de Reims reçoit le Paris Saint-Germain et attend Lionel Messi (20h45)

Une grande partie des supporters du Stade de Reims n'arrivent pas à s'y faire. Toute l'effervescence autour de la seule présence de Lionel Messi et ses 6 ballons d'or occulte les enjeux de la rencontre du match et donc l'actualité de leur club. Au Stade Delaune, une grande parti des quelques 20500 spectateurs seront justement spectateurs, et non supporters, pour venir voir Lionel Messi. A tel point que certains, ont hâte d'être au 19 septembre et la venue du FC Lorient à Delaune lors de la 6e journée, dans un anonymat retrouvé.

Pourtant, ces mêmes supporters, surtout ceux qui seront a stade, doivent prendre conscience que cette rencontre du 29 août 2021 au Stade Delaune sera historique, y compris pour le Stade de Reims. Alors bien sur, rien à voir à ces grands heures de l'histoire du club lorsque deux finales de la Coupe d'Europe des Clubs Champions ont fait vibrer les plus anciens. Mais l'histoire s'écrit aussi avec l'adversaire et ce qu'il représente. Car après avoir eu dans son antre l'un des plus grand joueur du monde (Raymond Kopa), Delaune va voir évoluer le plus grand joueur du monde de l'ère moderne, celui que l'on ne présente plus et celui qui rassemble à lui seul toutes les facettes d'un génie du football. Lionel Messi à Reims, c'est un évènement interplanétaire, bien au delà des limites du sport. Et çà aussi, derrière leur déception plus ou moins expressive, les supporters rémois doivent l'intégrer et le vivre pleinement.

Aujourd'hui dimanche 29 août 2021, c'est à Reims que çà se passe. C'est ici que tous les regards seront tournés. Alors bien sûr, le Stade de Reims aura sa part. D'avoir l'honneur de recevoir une telle star tout d'abord. Et celui aussi de voir inscrit plus tard dans les livres de l'histoire du football, que c'est au Stade Auguste-Delaune que Lionel Messi a fait ses premiers pas en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Les joueurs rémois aussi s'en souviendront, les dirigeants, les salariés feront forcement une place à cet évènement dans leurs souvenirs lorsqu'ils les ressortiront. Et puis pendant que toutes les attentions entourent cet évènement, rien n'empêche l'équipe d'Oscar Garcia d'essayer de se faire une place, d'exister et pourquoi pas de renvoyer une belle image à ce monde du football en fusion.

-> Emission spéciale sur France Bleu Champagne-Ardenne dès 19 heures en direct du Stade Delaune.