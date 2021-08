Ligue 1 (J4) | Le Stade de Reims s'incline sans démériter face au PSG de Messi (0-2)

Alexis Flips, Marshall Munetsi et Wout Faes tentant d'arrêter Lionel Messi lors de la 4e journée de L1

L'ambiance était belle, l'affiche tenait de la soirée de gala. Au stade Delaune ce dimanche soir, spectateurs et supporters sont souvent repartis avec les sourires. Les spectateurs retiendront que Lionel Messi a fait ses grands débuts en Ligue 1 dans la Cité des Sacres, entré après l'heure de jeu. Les supporters rémois, eux, étaient surtout fiers d'avoir soutenu une équipe qui n'a pas eu peur d'un adversaire malgré tout supérieur. Dès les premières minutes, les jeunes pousses rémoises se présentaient sans complexe devant la défense parisienne. Mais les maladresses techniques et quelques mauvais choix ne permettaient pas de situations dangereuses. Si bien que peu à peu, le Paris Saint-Germain et ses stars prenaient possession du ballon. A trop subir, Reims finissait logiquement par craquer au quart d'heure de jeu. Un centre d'Achraf Hakimi trouvait la tête, imparable, de Kilian Mbappé.

En difficulté par séquences, Reims ne sombrait pas. Et Paris relâchait finalement la pression après trente minutes. Moreto Cassama était d'ailleurs tout proche d'égaliser d'une belle frappe à l'entrée de la surface, qui flirtait avec l'équerre du but parisien. Mieux, au retour des vestiaires, Marshall Munetsi pense remettre les deux équipes à égalité, en poussant à bout portant un ballon repoussé après une tête d'El Bilal Touré. Mais après de longues minutes, l'assistance vidéo invalidait le but pour une position de hors-jeu. C'en était trop. Sur un contre, Hakimi, encore lui, servait Mbappé. La combinaison est connue, la sentance aussi.

Messi, nouveau joueur de ligue

A 2-0, la messe était dite, et Messi, lui, faisait se lever le stade. Les clameurs étaient déjà dignes d'un but lorsque l'argentin quittait le banc pour l'échauffement. La joie de le voir évoluer sur la pelouse de Delaune durant 30 minutes était remarquable. Une dernière demi-heure jouée au petit trop pour des parisiens sûrs de leur supériorité. Méritants et volontaires, les Rémois ne reviendront pas. Une première défaite cette saison que la première de Lionel Messi ne consolera pas totalement. Avec trois points en 4 matchs, le Stade de Reims est 17e. Les belles promesses devront être converties au retour de la trêve internationale.

Arbitre : François Le Texier

: François Le Texier Spectateurs : 20525

: 20525 Buts - Mbappé (15e, 63e) pour Paris

- Mbappé (15e, 63e) pour Paris Avertissements : au Rémois Hugo Ekitiké (84e) ; aux Parisiens Marco Verratti (45e), Abdou Diallo (55e) et Leandro Paredes (88e)

: au Rémois Hugo Ekitiké (84e) ; aux Parisiens Marco Verratti (45e), Abdou Diallo (55e) et Leandro Paredes (88e) Reims : Rajkovic – Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket - Cassama (Locko, 46e), Lopy (Van Bergen, 71e), Munetsi - Mbuku (Berisha, 46e), Kebbal (Flips, 75e), Touré (Ekitiké, 81e). Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic – Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket - Cassama (Locko, 46e), Lopy (Van Bergen, 71e), Munetsi - Mbuku (Berisha, 46e), Kebbal (Flips, 75e), Touré (Ekitiké, 81e). Entr. : Oscar Garcia Paris : Navas - Diallo (Kimpembé, 75e), Kherer, Marquinhos, Hakimi - Verratti (Paredes, 75e), Gueye, Wijnaldum (Herrera, 66e) - Neymar (Messi, 66e), Di Maria (Draxler, 81e), Mbappé. Entr. : Mauricio Pochettino

