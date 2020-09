Ligue 1 (J5) | Le Stade de Reims se lance dans une "nouvelle saison" face au Paris Saint-Germain (21h)

Eliminés de la Coupe d'Europe, et dans une mauvaise période depuis la reprise, les Rémois doivent se relancer et démarrer enfin leur saison. Si la perspective de prendre des points face aux Parisiens semble aléatoire, il faudra trouver un peu plus de cohérence dans le jeu pour se donner de l'espoir

On aurait rêvé un tout autre adversaire au moment de tenter de se relancer dans un début de saison manquée. Seulement trois jours après la grosse désillusion européenne et l’élimination au 3e tour de qualification de la Ligue Europa en Hongrie, le Stade de Reims doit enchaîner avec le champion de France en titre et récent finaliste de la Ligue des Champions. Un match qui va perdre de sa magie avant tout en raison des conditions sanitaires qui imposera une jauge à 5000 spectateurs. Ensuite, parce que si le Stade de Reims a souvent été à son avantage face aux Parisiens, le contexte actuel n'inspire pas à l'optimisme. Paris, qui a perdu ses deux premiers matches, a besoin de points pour retrouver son rythme de croisière en Ligue 1. Quant au Stade de Reims, il est en plein doute et a besoin de se rassurer mais aussi de progresser dans son jeu. Et bien sûr, il y a aussi la nécessité de se sortir de la fin du tableau. Difficile d'espérer bousculer cette année la grosse armada parisienne, qui pour la première fois de la saison en championnat, va pouvoir compter sur Angel Di Maria, Neymar, Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Côté rémois, Mathieu Cafaro et Fraser Hornby sont de retour dans le groupe. Wout Faes et Marshal Munetsi seront suspendus.