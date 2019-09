Ligue 1 (J4) | Le Stade de Reims termine l'été à Delaune face à une impressionnante équipe de Lille (15h)

Reims, France

ECOUTEZ LE DIRECT

C'est peut-être ce que l'on fait de mieux en Ligue 1 cette saison avec Rennes, Lyon et Paris. Lille s'est inscrit dans le Top 5 d'abord par son classement la saison dernière et cette place de dauphin du champion de France. Et ensuite par cette capacité à bien recruter, sans strass ni paillettes. Juste des bonnes pioches à l'image de Victor Oshimen, un jeune international arrivé de Belgique pour remplacer Nicolas Pepe, parti à Arsenal, et qui a déjà crevé l'écran. Oshimen a inscrit 4 buts en 4 matches, deux doublés au Stade Pierre-Mauroy. Lille vient également de recruter le jeune espoir portuguais, Renato Sanchez, qui devrait faire ses grands débuts face à Reims ce dimanche. Bref, sur le papier, pas de noms ronflants, mais des sommes de talents en devenir. Alors forcement, le Stade de Reims arrive lui avec ses armes, son expérience de la saison dernière et cette 8e place au classement, son mercato un peu plus modeste et cette envie de remporter son premier match de la saison au Stade Delaune qui sera garni de près de 16 000 personnes. Mais les Rémois seront loin d'être favoris face à l'armada lilloise. A moins qu'il reprennent leurs bonnes habitudes de la saison dernière où il n'avait jamais perdu face aux équipes européennes (Lyon, Monaco, Bordeaux, Marseille, Rennes) à l’exception de la défaite au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Pour ce match face aux Lillois, David Guion sera toujours privés de ses trois blessés (Cafaro, Zeneli et Kamara) mais pourra compter sur trois de ses recrues : Dario Maresic, Dereck Kutesa et Timothé Nkada.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Lille OSC

Le groupe rémois

-

Le groupe lillois