Ligue 1 (J4) : Lens avec Fofana mais sans Badé pour affronter Bordeaux

Seko Fofana pourrait donc disputer ses première minutes sous le maillot sang et or. Pour la première fois depuis sa signature le 18 août il fait partie du groupe de joueurs lensois convoqués pour défier Bordeaux ce samedi à 17H. L'ancien milieu de l'Udinese était gêné depuis plusieurs semaines aux niveau des ischio-jambiers. "Il a repris en partie les entraînements collectifs en début de semaine, a précisé Franck Haise, Mais sa première véritable séance totale, c’est ce jeudi."

Comment remplacer Loïc Badé, suspendu

L'absence de Loïc Badé va obliger Franck Haise à innover. Depuis le début de la saison, l'entraîneur lensois a toujours aligné le même trio défensif dans son 352: Gradit Badé Médina. Il va donc devoir choisir entre plusieurs éléments afin de combler cette absence. Steven Fortes l'ancien capitaine lensois et Zakaria Diallo partent avec un temps d'avance sur la concurrence. "Je sais ce que je vais faire mais il y a plusieurs solutions, précise Franck Haise. Je vais prendre celle qui me semble être la meilleure aujourd’hui. Je suis très content du groupe mais notamment du trio défensif. C’est important d’avoir de vrais repères dans une défense à 3 et dès lors qu’elle donne satisfaction, il n’y a pas de raison fondamentale de la changer."

La forteresse bordelaise: 0 but encaissé en 3 matches de L1

Jean-Louis Gasset, arrivé seulement quelques jour avant la 1ère journée de L1, n'a pas tardé à trouver la bonne solution défensive. son Bordeaux n'est pas génial, mais il est costaud. Nantes, Angers puis Lyon n'ont pas réussi à trouver la faille en 270 minutes de jeu dans une défense dirigée par la paire Koscielny Baysse et protégée par le duo Basic Otavio. "On a parlé entre nous, on s'est dit qu'on devait être vraiment solides, que si on voulait gagner des matchs ça partait de là" racontait Rémi Oudin après le match nul décroché face à Lyon.

De nouveau 5000 supporters à Bollaert

Pour ce deuxième match à domicile, après avoir donné la priorité aux habitués de la Marek, les réabonnés de la tribune Delacourt niveaux 0-1-2 auront le droit d’accéder au stade en utilisant un billet sous forme de contre marque, sur présentation de la carte d’abonné saison 2020/2021. Si un de ces réabonnés ne se présente pas, il ne pourra pas prétendre à un remboursement.