Ligue 1 (J4) : Pape Cheikh Diop incertain contre Strasbourg

Duel de (très) mal classés pour la 4e journée de Ligue 1, dimanche 20 septembre 2020. Les joueurs du DFCO (20e) se déplacent à Strasbourg (19e), au Stade de la Meinau. Aucune des deux équipes n'a marqué le moindre point cette saison, avec trois défaites chacune. Dijon reste sur un revers 2-0 à domicile la semaine dernière contre Brest, tandis que Strasbourg s'est incliné sur le même score sur la pelouse de Saint-Etienne.

Le point sur les blessés

Plusieurs joueurs seront absents pour ce déplacement à Strasbourg. Senou Coulibaly et Mama Baldé sont toujours blessés. Romain Amalfitano est également forfait. Pape Cheikh Diop, touché à la cheville contre Brest, est incertain. Aurélien Scheidler et Mounir Chouiar, forfaits lors du derniers matchs pour cause de covid, se sont entraîné avec le groupe cette semaine. Un doute subsiste sur la présence du gardien de but Alex Runarsson, en partance pour l'Angleterre.