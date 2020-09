Ligue 1 (J4) : Lille pour surprendre Marseille au Vélodrome

Christophe Galtier s'attend à retrouver une équipe marseillaise revancharde après son échec jeudi soir face aux Verts de Claude Puel. "Je suis quasiment sûr que l'on n'aura pas le même Olympique de Marseille dimanche soir au coup d'envoi. Il va y avoir une réaction parce que c'est toujours comme ça. Parce que cette fois-ci, l'entraîneur va démarrer avec un vrai attaquant de pointe ( Benedetto à la place de Lopez ) et qu'il y aura sûrement plus d'intensité et d'agressivité de leur part."

Retour de Renato Sanches au milieu de terrain

L'entraîneur lillois pourra s'appuyer dans l'entrejeu sur l'international portugais de retour de blessure. Renato Sanches, qui souffrait de la cuisse droite, a manqué les deux derniers matches du LOSC remportés à Reims et devant Metz. Il pourrait retrouver une place de milieu axial aux côtés de Benjamin André. "Il s’est entrainé normalement toute la semaine, rappelait jeudi Christophe Galtier. Renato déborde d’énergie, c'est passionné de football, il aime son métier"

2 défaites contre l'OM la saison dernière

Les lillois n'ont pas oublié que les deux défaites la saison dernière face à l'OM font parties de ces rencontres qui leur ont coûté une place en Ligue des Champions. Marseille avait remporté la première manche 2 1 au Vélodrome le 2 novembre dernier. Les olympiens avaient ensuite réalisé le holp-up parfait à Pierre Mauroy le 16 février, toujours sur le score de 2 1, grâce notamment à un but de Dario Benedetto à la 69ème minute.