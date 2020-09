Ligue 1 (J4): Lille vendange à Marseille et doit se contenter du match nul 1 1

Christophe Galtier n'en revenait pas au coup de sifflet final. Ces joueurs qui ont touché 2 fois les poteaux (Celik à la 48ème et Yilmaz à la 48ème) et 1 fois la barre transversale (sur coup franc à la 65ème) ont raté 5 occasions franches de doubler la mise après l'ouverture du score de Araujo à la 47ème minute. Mandanda, auteur de plusieurs parades miraculeuses, a permis à ses coéquipiers de garder espoir. " Dans le football, selon l'entraîneur lillois, il ne faut pas blesser l'adversaire, il faut le tuer. C'est une grande frustration. Sur le match, nous méritions les trois points.

Le brésilien Luis Araujo marque des points

Luis Araujo a profité de l'absence de Jonathan Ikoné, qui s'est fait enlever deux dents dans la semaine, pour fêter sa première titularisation ce dimanche soir. Le jeune attaquant brésilien a ainsi confirmé sa belle rentrée dimanche dernier face à Metz qui l'avait vu signer le but de la victoire à la 88ème minute. A la 47ème minute il a mystifié Nagatomo et Mandanda du pied gauche sur une splendide passe en profondeur de Jonathan Bamba. Une performance qui a conforté Christophe Galtier dans son choix de l'aligner : “je connais son adresse et la justesse de ses tirs, il doit encore s’améliorer mentalement, il atteindra peut être sa maturité plus tard”

Toujours pas de but pour le duo David Yilmaz

Les 4 réalisations lilloises ont pour l'instant été l'oeuvre de Bamba (2) et Araujo (2). Des chiffres qui ne feront pas changer d'avis Galtier dans l'immédiat " Yilmaz a été malheureux, Jonathan s'est créé des situations aussi. L'idéal, c'est de convertir les occasions en but mais ils se sont procuré des occasions, c'est important."