Ligue 1 (J4) - Montpellier surpris en fin de match à Nantes

Dans une rencontre longtemps indécise, Montpellier a craqué sur la fin à Nantes, sur un but de Touré (84'). Coup d'arrêt pour des Pailladins qui n'avait plus perdu depuis la première journée.

Abdou Touré, le capitaine nantais, prend le meilleur sur Pedro Mendes. C'est lui qui marquera l'unique but du match.

Montpellier, France

Peut-être fatigués des efforts consentis en milieu de semaine pour faire tomber Lyon, les Montpelliérains n'ont jamais réussi à prendre de vitesse des Nantais solides à la Beaujoire. Les Canaris ont surtout pris la mesure des Héraultais en fin de rencontre lorsque Touré a débloqué le tableau d'affichage d'une superbe frappe enroulé depuis l'entrée de la surface ((1-0, 84').

Par la suite, Moses Simon, le passeur décisif, a eu l'occasion de corser une addition qui aurait été bien trop salée pour des Pailladins qui n'ont pas réalisé un mauvais match, loin de là. Finalement, c'est peut-être en première période que les partenaire de Vitorino Hilton ont manqué le coche, notamment par Andy Delort, qui a vu son face à face repoussé du coude par Alban Lafont, le portier nantais.

Pendant ce temps, Geronimo Rulli devait s'employer, et se déployer, pour repousser, déjà, un tir enroulé d'Abdou Touré depuis l'entrée de la surface de réparation. On le saura plus tard, mais c'était finalement un tir pour régler la mire.

Avec 4 points en autant de matchs, le MHSC plafonne en deuxième partie de tableau. Au terme de cette soirée, il est provisoirement 14ème de Ligue 1.