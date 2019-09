Ligue 1 (J5) | Coup d'arrêt pour le Stade de Reims piégé dans une bataille tactique à Nantes (1-0)

Sous la chaleur, le Stade de Reims est retombé dans ses travers. En difficulté offensivement, les Rouge et Blanc n'ont jamais trouvé la clé pour perturber une défense nantaise solide. La prestation défensive, plus que correcte, n'aura pas suffi à combler les carences face à un Nantes opportuniste.

Nantes, France

A égalité de points à l'heure de s'affronter, Nantes et Reims ont adopté ce dimanche une trajectoire finalement opposée. Face à un Stade de Reims en panne offensive, les Nantais ont validé un 3e succès de rang en Ligue 1, là où les Rémois repartaient bredouilles pour la 2e fois de suite à l'extérieur. La faute d'abord à un manque cruel de justesse technique, notamment dans la relance. Une aubaine pour des Nantais toutefois peu inspirés. La faute aussi à un Moussa Doumbia peu à l'aise replacé dans l'axe en l'absence de Tristan Dingomé. Et si les percussions du dernier venu, Dereck Kutesa, côté gauche, offraient quelques espoirs de s'enthousiasmer, la défense nantaise, régie par une charnière centrale impériale, éteint vite les velléités marnaises.

Le retour des vestiaires offre un peu plus de rythme à un spectacle bien terne. Rémi Oudin, maladroit depuis le début de la rencontre, profitait alors du travail dos au but de Boulaye Dia pour placer une frappe puissante du gauche, quasiment à bout portant. Il faut la jambe d'Andrei Girotto pour éviter l'ouverture du score. Le tournant du match, assurément. Car quelques instants plus tard, Kalifa Coulibaly transperçait la défense rémoise, bien aidé par un tacle malheureux d'Hassane Kamara, et ajustait Predrag Rajkovic d'un tir croisé du droit. Le Stade de Reims ne s'en remettra pas. Trop maladroit, trop prévisible, malgré les bonnes entrées de Mathieu Cafaro et Hyun-Jun Suk. Un match comme

-

A Nantes (Stade de la Beaujoire), Nantes bat le Stade de Reims 1-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 18897

: 18897 Arbitre : M. Willy Delajod

M. Willy Delajod Pelouse : bonne

: bonne But : Coulibaly (69e) pour Nantes

Coulibaly (69e) pour Nantes Avertissements - au Nantais Nicolas Pallois (48e) ; aux Rémois Hassane Kamara (65e), Alaixys Romao (67e), Xavier Chavalerin (85e)

au Nantais Nicolas Pallois (48e) ; aux Rémois Hassane Kamara (65e), Alaixys Romao (67e), Xavier Chavalerin (85e) Nantes : Lafont – Fabio, Girotto, Pallois, Traoré – Abeid, Louza (Benavente 87e), Blas (Bamba 62e) – Touré, Coulibaly, Simon (Moutoussamy 88e). Entr. : Christian Gourcuff

: Lafont – Fabio, Girotto, Pallois, Traoré – Abeid, Louza (Benavente 87e), Blas (Bamba 62e) – Touré, Coulibaly, Simon (Moutoussamy 88e). Entr. : Christian Gourcuff Reims : Rajkovic – Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket – Romao (cap) (Munetsi 85e), Chavalerin – Doumbia, Kutesa (Cafaro 75e), Oudin (Suk 75e), Dia. Entr. : David Guion

-

-

-