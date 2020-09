Ligue 1 (J5): Gaël Kakuta, l'arme fatale du Racing Club de Lens

En seulement 4 matches, Gaël Kakuta a déjà fait changer d'avis de nombreux sceptiques. Placé dans un rôle de meneur de jeu dans le 3412 de son entraîneur Franck Haise, Gaël rayonne offensivement et défensivement. Son début de saison est tonitruant. L'ancien joueur d'Amiens a déjà marqué à 3 reprises, à chaque fois sur pénalty.

Mais pas question pour Kakuta de se mettre en avant. Pour lui la réussite lensoise est avant tout collective. "On essaye de limiter nos touches pour tous avoir un temps d’avance. Je ne nous compare pas à une très grosse équipe mais ce qui fait la différence entre une petite et une grosse équipe, c’est l’intensité."

l'homme idéal pour animer notre système

Franck Haise a, en toute logique, fait de Gaël Kakuta un titulaire indéboulonnable derrière un duo d'attaquants où Ignatius Ganago et Florian Sotoca ont un temps d'avance sur Simon Banza et Corentin Jean. Recruter Gaël lui a permis de conforter son système préférentiel en 3412. "C’est plus le système qui était déjà en place qui a fait que nous sommes allés chercher Gaël. Dans ce registre très particulier dans notre animation, il nous semblait important d’avoir quelqu’un comme Gaël."