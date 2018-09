Reims, France

Les six points glanées à Nice et face à Lyon permettent aujourd'hui de vivre sereinement un début de championnat plutôt correct. Les deux succès de début de saison ont montré une belle solidarité et une équipe toujours imprégnée de l'état d'esprit de la saison dernière. Et si la prestation à Amiens était pour le moins décevante, la réaction face à Montpellier a été interessante bien qu'inefficace. Reste donc maintenant à trouver l'équilibre pour allier cette identité de jeu que cherche à mettre en place le staff rémois, et surtout l'efficacité et l'inévitable nécessité de prendre des points. Dans un championnat où désormais les effectifs sont complets après la fin du mercato le 31 août dernier, le Stade de Reims va entrer dans le vif du sujet face à une équipe nantaise toujours portée vers l'attaque et qui est à la recherche d'un premier succès dans son Stade de la Beaujoire, après leur défaite face à Monaco lors de la première journée, et le match nul arraché face à Caen. Pour cette rencontre, l'entraîneur rémois David Guion pourra compter sur le retour de son capitaine Marvin Martin et pourra aussi intégrer les deux recrues belges Björn Engels et Thomas Foket. Romain Métanire va lui purger son deuxième match de suspension. Peut-être aussi l'occasion pour le technicien rémois d'innover tactiquement. Lors du match face à Charleroi, il avait mis en place un système à 5 défenseurs. Une option qui pourrait être utilisée face à des Canaris que l'on attende refoulement offensifs.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Björn ENGELS, Thomas FONTAINE, Thomas FOKET, Ghislain KONAN.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Moussa DOUMBIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Patrick BAHANACK (choix), Tristan DINGOME (reprise de la compétition), Axel DISASI (choix), Hassane KAMARA (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Romain METANIRE (suspension), Anatole NGAMUKOL (instance de départ), Virgile PINSON (choix).

