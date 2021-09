Ligue 1 (J5) | Le Stade de Reims à Rennes pour bien lancer le mini marathon de septembre (15h)

Même si Rennes reste une équipe européenne et supérieure sur le papier, les Rémois peuvent espérer faire un résultat et se mettre sur de bons rails dans ce mois de septembre où quatre rencontres en quinze jours seront à disputer

Après l'effervescence qui a entouré la rencontre face au Paris Saint-Germain il y a quinze jours, le Stade de Reims repart pour une nouvelle série de 5 matches avant la prochaine trêve internationale, dont 4 à disputer en 15 jours : à Rennes ce dimanche, face à Lorient dimanche prochain puis trois jours plus tard (mercredi 22 septembre) à Lille, avant de recevoir une nouvelle fois le dimanche 27 septembre l'équipe de Nantes. Une série qui se terminera à Lens le 1er octobre.

Et pour le Stade de Reims, il va falloir maintenant concrétiser toutes les belles dispositions, toutes les belles séquences de jeu en points et surtout en victoires. Même si le classement ne veut pas dire grand chose après seulement 4 journées, les Rémois n'ont que 3 points au compteur et s'affichent à la 17e place, pas vraiment récompensés de leurs prestations même s'ils ont du affronter l'ogre parisien en cet fin d'été.

Ce dimanche à Rennes, c'est un autre club européen qui se présente à eux. Le Stade de Rennes disputera cette saison la Ligue Europa Conférence, la 3e coupe d'Europe qui vient d'être créée. Une équipe bretonne qui a très bien recruté et qui sera une force de ce championnat. Mais des Rennais souvent en difficulté depuis plusieurs années face à au Stade de Reims que ce soit à domicile ou à Delaune : les Bretons n'arrivent plus à battre à Reims ! Pour cette rencontre, Oscar Garcia sera privé d'El Bilal Touré qui s'est blessé à la cheville lors du match face à Paris et qui sera absent encore plusieurs semaines. Un groupe de 22 joueurs a fait le déplacement à Rennes avec les deux dernières recrues : Mitchell Van Bergen et Azor Matusiwa.

-> Stade Rennais - Stade de Reims. A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14h30

Le groupe :