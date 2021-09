Ligue 1 (J5) | Le Stade de Reims enregistre sa première victoire de la saison à Rennes (2-0)

A l'issue d'un match abouti et maîtrisé, le Stade de Reims a profité de faits de jeu favorables pour dominer Rennes, ce dimanche au Roazhon Park, à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. Face à des Bretons sans idées, Reims a fait preuve d'efficacité et révélé une jeunesse talentueuse.

Il aura fallu du temps. Une vingtaine de minutes environ. Mais en débloquant avant la demi-heure de jeu, le Stade de Reims a permis de débrider un match jusque là assez terne. Tout juste les centres d'Ilan Kebbal et Ghislain Konan pouvaient être considérés comme des situations potentiellement dangereuses. C'est finalement le malheureux Martin Terrien qui permettra au match de sortir de l'ennui. Touché derrière la cuisse, il doit laisser ses coéquipiers à dix contre onze rémois. Le moment choisi par la recrue marnaise Azor Matusiwa pour récupérer un ballon côté gauche, centrer longuement pour Kebbal dont la remise pour Hugo Ekitiké est parfaite en retrait. L'attaquant rémois réussit sa reprise et trompe le gardien rennais.

Il s'en faut de peu que Rennes n'égalise sur la remise en jeu après une grossière erreur d'Andreaw Gravillon. Mais Flavien Tait manque son duel face à Predrag Rajkovic. Et Serhou Guirassy, qui a bien suivi, verra son but refusé pour hors-jeu. Inoffensifs en première période, les Bretons montrent plus d'agressivité au retour des vestiaires. Reims recule mais demeure solide. Et quand Rajkovic semble battu, c'est la barre transversale qui repousse la tentative de Bourigeaud sur coup-franc. Le moment choisi par les Rémois pour remonter le bloc.

Première gagnante pour Koffi

Sur des remontées de balle rapides, Mitchell Van Bergen est proche de doubler la mise d'une belle frappe enroulée du gauche. C'est finalement le jeune Philippe N'Dri Koffi, à peine entré en jeu pour sa première apparition en Ligue 1, qui permettra aux Marnais de se mettre à l'abri. Lancé par Kebbal sur le côté gauche, il évite au ballon de sortir et profite de la passivité rennaise pour tromper Salin. Les Rennais ne s'en remettront pas. Avec son premier succès à la tête du club, Oscar Garcia valide les promesses entrevues dans le jeu. Les Rémois auront l'occasion de le confirmer encore face à un adversaire de son calibre, Lorient, dimanche à Delaune.

A Rennes (Roazhon Park), le Stade de Reims bat Rennes 2-0

Arbitre : Thomas Léonard

: Thomas Léonard Spectateurs : 20525

: 20525 Buts - Ekitiké (26e), Koffi (67e) pour Reims

- Ekitiké (26e), Koffi (67e) pour Reims Avertissements : au Rennais Aguerd (58e) ; aux Rémois Marshall Munetsi (62e) et Andreaw Gravillon (78e)

: au Rennais Aguerd (58e) ; aux Rémois Marshall Munetsi (62e) et Andreaw Gravillon (78e) Rennes : Salin - Truffert (Assignon, 69e), Aguerd, Omari, Traore (cap) – Tait, Santamaria (Sulemana 69e), Terrier (Ugochukwu, 26e), Bourigeaud (Tel 74e) - Laborde, Guirassy (Albine 74e). Entr. : Bruno Genesio

: Salin - Truffert (Assignon, 69e), Aguerd, Omari, Traore (cap) – Tait, Santamaria (Sulemana 69e), Terrier (Ugochukwu, 26e), Bourigeaud (Tel 74e) - Laborde, Guirassy (Albine 74e). Entr. : Bruno Genesio Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket – Munetsi, Matusiwa - Kebbal (Mbuku 84e), Van Bergen (Berisha, 68e), Ekitiké (Koffi 59e). Entr. : Oscar Garcia

