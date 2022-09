Ligue 1 (J6) : Le Stade de Reims, freiné par Lens, perd encore des points (1-1)

Avec du recul, le score de parité est logique. Mais à analyser le scénario, le Stade de Reims peut encore avoir des regrets. Solides au terme d'une première mi-temps rythmée où les Lensois ont eu le ballon la plupart du temps, les Rémois ont d'abord fait preuve de solidarité et de rigueur pour bloquer les offensives artésiennes. Malgré l'intensité, les actions étaient rares. Seul Folarin Balogun, globalement bien tenu par la défense lensoise, parvenait une fois à alerter le gardien nordiste. Mais Brice Samba était vigilant. De l'autre côté, les Sang et Or étaient trop imprécis pour tromper Patrick Pentz. Si bien que le score vierge était logique à la pause. Les premières minutes au retour des vestiaires sont douloureuses pour les Stadistes. Il faut le poteau pour éviter l'ouverture du score lensoise via Pereira Da Costa. Mais peu à peu, les Rémois prenaient l'ascendant au milieu de terrain et les projections devenaient de plus en plus dangereuses. Marshall Munetsi était tout proche de l'ouverture du score sur une belle frappe croisée, tandis que Dion Lopy ne cadrait pas son tir de loin.

Junya Ito percutait également, jusqu'à provoquer la faute et le carton rouge de Machado. A onze contre dix, les Rémois trouvaient des espaces, et sur une projection de Kamory Doumbia, Balogun héritait d'un excellent ballon, dribblait le gardien et poussait la balle dans le but vide. Delaune chavire. En gestion pendant une dizaine de minutes, les Rémois ont fini par céder sur un centre venu de la droite. Battu au duel, Maxime Busi laisse Loris Openda ajuster, seul, Patrick Pentz. Un but évitable qui ne permet pas aux Rémois de prendre plus d'un point, mais qui confirme la bonne voie sur laquelle s'est engagée les Stade de Reims dans le contenu. Il faudra désormais convertir la manière en points.

