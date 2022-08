Ligue 1 (J5) : Le Stade de Reims obtient sa première victoire de la saison dans la douleur à Angers (4-2)

Si les observateurs du Stade de Reims se plaignaient d'ennui les années précédentes, ils sont cette saison servis par des rencontres spectaculaires. Pour autant, la frustration était grande, malgré les belles promesses de jeu, tant que la victoire n'était pas au bout. Il a finalement du attendre la 5e journée pour assister à un succès rémois cette saison. Plus que des sourires, c'était donc du soulagement aperçu au coup de sifflet final sur le visage d'Oscar Garcia, installé en tribunes. C'est qu'expulsé en milieu de seconde mi-temps, l'entraîneur rémois n'a pas passé une soirée des plus sereines.

Partie sur un faux-rythme, la faute à un déchet technique trop important, la partie se décantait grâce à des Rémois volontaires. Le pressing rémois offrait bien des difficultés au milieu de terrain angevin et il s'en fallait de peu qu'Arber Zeneli, seul face au gardien adverse, n'ouvre le score. Malheureux sur cette action, le Kosovar fut plus heureux quelques instants plus tard en grattant un ballon au milieu et en lançant parfaitement Marshall Munetsi. Le milieu rémois, en trompant Paul Bernardoni, mettait Reims sur de bons rails. D'autant qu'il était imité juste avant la pause par Junya Ito, auteur de son deuxième but en deux matchs.

Balogun inverse une situation mal embarquée

Le retour des vestiaires offrait un tout autre scénario. L'entrée de Sofiane Boufal transfigurait Angers. Et comme les Rémois ont la fâcheuse habitude de se mettre en difficulté tout seul, le Stade de Reims a connu alors dix terribles minutes. D'abord en concédant un penalty, puis à cause d'une double faute dommageable de Jens Cajuste qui lui vaut une logique expulsion. Le coup-franc qui suit permet l'égalisation angevine.

Tandis que les démons de Clermont (2-0 puis 2-4) revenaient, c'est cette fois l'entrée de Folarin Balogun qui a changé la face du match. Sur une belle réaction rémois, l'attaquant anglais obtenait un penalty qu'il transformait lui-même. A dix contre onze, Reims résistait en fin de match et finissait par respirer lorsque Balogun servait Alexis Flips, qui d'une magnifique frappe croisée, assurait la victoire aux siens. Un premier succès difficile mais qui doit servir de déclic et lancer la saison. Il faudra pour ça faire preuve de discipline, sous peine de nouvelles désillusions. Qu'importe, les Rémois sortent de la zone de relégation et doivent désormais confirmer dès dimanche contre Lens, à domicile.

