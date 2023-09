Ligue 1 (J5) - Le Stade de Reims renversé par Brest après un retour de vestiaire raté (1-2)

Il va falloir digérer. Déjà frustrés, avant la trêve, du nul concédé à Metz, les Rémois ont replongé ce dimanche à domicile face à Brest. Face à un adversaire de qualité, le Stade de Reims avançait pourtant avec confiance. Et les premières minutes confortaient l'impression. Portés par l'hommage adressé à Dominique Colonna, les protégés de Will Still répondaient bien à l'intensité proposée par les Brestois. Dans un match engagé, Keito Nakamura allumait la première mèche après avoir réalisé un festival au milieu de terrain. Mais sa conclusion manquait de puissance et de précision pour tromper un Marco Bizot déjà bien inspiré.

Le gardien brestois ne pouvait toutefois rien faire après 19 minutes de jeu. Sur un coup-franc intelligemment obtenu par Teddy Teuma côté gauche, Amir Richardson était trouvé au second poteau pour pousser le ballon dans les filets adverses. De quoi récompenser une entame fringante. Piqués au vif, les Brestois remettaient le pied sur le ballon et s'offraient alors quelques opportunités, repoussées par la solidité défensive locale. Mieux, juste avant la pause, les Rémois étaient tout proches de doubler la mise. Mais ni Richardson ni Keito Nakamura, par deux fois, n'ont pu tromper un gardien brestois en réussite.

Deux mi-temps, deux visages

Les Rémois pourront longtemps regretter leur manque de réalisme. Car aussitôt sortis des vestiaires, ils étaient bousculés par des Brestois reboostés. En retard, sous pression, les Rémois finissaient par craquer. D'abord sur une frappe repoussée par Yevhann Diouf dans les pieds de Mehdi Camara puis sur un contre de Pierre Lees-Melou, pas attaqué dans sa course vers le but adverse. Les Rémois ne s'en remettront pas. Si la réaction a existé, elle fut trop timide ou trop brouillonne, hormis sur un coup de tête de Marshall Munetsi, encore repoussé par Bizot, pour égaliser. En gestion, Brest pouvait maîtriser un Stade de Reims devenu impuissant devant le but breton. Si Reims manque une belle opportunité de bien figurer au classement, il s'offre surtout quelques questionnements quant à sa régularité dans la performance. Les Rémois ont désormais huit jours pour préparer un déplacement périlleux à Lille, dans un championnat décidément imprévisible.

