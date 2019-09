Ligue 1 (J5) | Le Stade de Reims reprend la route du championnat avec un déplacement à Nantes (15h)

Après 15 jours de trêve internationale, les Rémois seront en Atlantique pour tenter de confirmer le succès face à Lille et valider leur bon début de championnat.

Reims, France

Même si le classement n'a pas vraiment d'intérêt après cinq matches de championnat disputés, un succès à Nantes ce dimanche permettrait aux Rémois de prendre la 3e place de la Ligue 1 à égalité avec Rennes. Il est vrai que les Nantais, qui affichent également 7 points au classement, peuvent se dire la même chose finalement. Au delà de l'aspect comptable, il va s'agir pour les Rémois de confirmer leur bon début de saison. La défaite à Brest vient un peu ternir ce premier bilan, mais force est de reconnaître que les Rémois ont montré de belles choses face à Lille il y a 15 jours (succès 2 à 0) et surtout une marge de progression interessante avec un groupe qui pourrait surprendre par sa jeunesse et son insouciance. Pour ce déplacement à Nantes, l'entraîneur rémois David Guion ne pourra pas compter sur Tristan Dingomé et Ansatasios Donis, blessés, mais il enregistre le retour de Mathieu Cafaro qui après une préparation compliquée en raison d'une blessure au genou, va pouvoir enfin débuter sa saison.

LE GROUPE

